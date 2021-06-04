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即市新聞

04/06/2021 13:56

《Ａ股焦點》據報證券印花稅下調概率不大，Ａ場券商股漲幅收窄

　　《經濟通通訊社４日專訊》全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今早表示，印花稅法草案二
次審議稿擬適當降低稅率，市場解讀為證券交易印花稅即將下調，令滬深券商股中午收市前快速
拉高。不過，官媒《證券時報》隨即表示，市場可能對於這一消息過於憧憬，證券印花稅短期之
內下調的可能性並不高。
　　另外，據《一財》引述有關部門人士報道，此次印花稅法草案修改，不涉及降低證券交易印
花稅稅率問題。
　　全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今日稱，今年２月，常委會第２６次會議對印花稅法草
案進行了初次審議。考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變；同時，根
據各方面的意見，擬對草案二次審議稿作以下完善性修改：一是適當降低稅率；二是進一步明確
印花稅的徵稅範圍；三是完善稅收優惠規定。　
　　證券印花稅下調憧憬或落空，滬深券商板塊午後漲幅由２％減退至１％，其中，西南證券
（滬：６００３６９）仍然漲停，中信證券（滬：６０００３０）彈１﹒７％，中信建投
（滬：６０１０６６）升１﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）漲２﹒９％，招商證券（滬
：６００９９９）升１﹒０１％，浙商證券（滬：６０１８７８）升３﹒２％，申萬宏源
（深：０００１６６）揚１﹒３％。（ｊｔ）

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