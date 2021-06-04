《Ａ股焦點》據報證券印花稅下調概率不大，Ａ場券商股漲幅收窄

《經濟通通訊社４日專訊》全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今早表示，印花稅法草案二

次審議稿擬適當降低稅率，市場解讀為證券交易印花稅即將下調，令滬深券商股中午收市前快速

拉高。不過，官媒《證券時報》隨即表示，市場可能對於這一消息過於憧憬，證券印花稅短期之

內下調的可能性並不高。

另外，據《一財》引述有關部門人士報道，此次印花稅法草案修改，不涉及降低證券交易印

花稅稅率問題。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉今日稱，今年２月，常委會第２６次會議對印花稅法草

案進行了初次審議。考慮到印花稅實際運行基本平穩，總體上維持現行稅制框架不變；同時，根

據各方面的意見，擬對草案二次審議稿作以下完善性修改：一是適當降低稅率；二是進一步明確

印花稅的徵稅範圍；三是完善稅收優惠規定。

證券印花稅下調憧憬或落空，滬深券商板塊午後漲幅由２％減退至１％，其中，西南證券

（滬：６００３６９）仍然漲停，中信證券（滬：６０００３０）彈１﹒７％，中信建投

（滬：６０１０６６）升１﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）漲２﹒９％，招商證券（滬

：６００９９９）升１﹒０１％，浙商證券（滬：６０１８７８）升３﹒２％，申萬宏源

（深：０００１６６）揚１﹒３％。（ｊｔ）

