【新冠肺炎】本港多１宗輸入個案，連續４２日無源頭不明本地個案

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至６月４日零時零分，本港新增一
宗新冠肺炎確診個案，是連續４２日無源頭不明的本地病例。新增女患者２１歲，由奧地利抵港
，入住西營盤華美達海景酒店，無病徵。
至今本港個案累計１１８５１宗（包括１１８５０宗確診個案和一宗疑似個案）。
另外，防護中心提醒西貢大洞禾寮村４９號的相關指明人士，須於明日（５日）遵從強制檢
測公告接受檢測。（ｃｌ）
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