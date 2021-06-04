【新冠肺炎】本港多１宗輸入個案，連續４２日無源頭不明本地個案

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至６月４日零時零分，本港新增一

宗新冠肺炎確診個案，是連續４２日無源頭不明的本地病例。新增女患者２１歲，由奧地利抵港

，入住西營盤華美達海景酒店，無病徵。

至今本港個案累計１１８５１宗（包括１１８５０宗確診個案和一宗疑似個案）。

另外，防護中心提醒西貢大洞禾寮村４９號的相關指明人士，須於明日（５日）遵從強制檢

測公告接受檢測。（ｃｌ）

