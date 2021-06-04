【新冠肺炎】１７歲少女疑感染變種病毒，上周曾往灣仔教育展

《經濟通通訊社４日專訊》香港今日新增１宗輸入新冠肺炎確診個案，本地再錄零感染。不

過，消息透露，一名１７歲少女被驗出帶有Ｎ５０１Ｙ變種病毒，列為初步確診個案，感染源頭

未明，現正在屯門醫院隔離治療。

據悉，少女就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，曾於上周六（２９日）前往香港國

際教育展，訪客將收到「安心出行」提醒前往檢測。（ｃｌ）

