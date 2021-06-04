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04/06/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒５億人幣，買美團騰訊沽吉利小米

　　《經濟通通訊社４日專訊》港股連續第二日回吐，恆指高開６７點，甫開曾升８０點，見
２９３７７點全日高，財新中國５月服務業ＰＭＩ回落至５５﹒１，大市掉頭向下，恆指中午倒
跌１１７點。下午跌幅擴大，內地Ａ股以全日低位收市，拖累恆指最多跌３９４點，低見
２８９０２；最終收市跌３３１點或１﹒１３％，報２８９６６，失百天線（２８９８４點）。
　　按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，減少２０﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最
多的依次是小米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）、金蝶國際（００２６８）。
　　主板成交１３８９﹒３２億元減少７﹒５％。其中港股通成交３１６﹒５億元，佔總成交
２２﹒８％。

＊北水齊齊買外賣，淨流入逾７億元＊

　　美團跌１﹒４１％報３０７﹒４元，北水淨買入７﹒２億元。
　　騰訊跌２﹒０７％報６１５﹒５元，北水淨買入６﹒９億元。
　　吉利汽車跌２﹒１％報２０﹒９５元，北水淨買入２﹒７億元。
　　小米升２﹒３９％報３０元，北水淨賣出３﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒２２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　６﹒８７
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒６５
　　特步國際　　　　（０１３６８）　　　　　　１﹒９６
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　１﹒９５

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒８８
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－３﹒６０
　　金蝶國際　　　　（００２６８）　　　　　－１﹒７２
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒５４
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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