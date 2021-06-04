【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒５億人幣，買美團騰訊沽吉利小米

《經濟通通訊社４日專訊》港股連續第二日回吐，恆指高開６７點，甫開曾升８０點，見

２９３７７點全日高，財新中國５月服務業ＰＭＩ回落至５５﹒１，大市掉頭向下，恆指中午倒

跌１１７點。下午跌幅擴大，內地Ａ股以全日低位收市，拖累恆指最多跌３９４點，低見

２８９０２；最終收市跌３３１點或１﹒１３％，報２８９６６，失百天線（２８９８４點）。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒５億元人民幣，減少２０﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最

多的依次是小米集團（０１８１０）、建設銀行（００９３９）、金蝶國際（００２６８）。

主板成交１３８９﹒３２億元減少７﹒５％。其中港股通成交３１６﹒５億元，佔總成交

２２﹒８％。



＊北水齊齊買外賣，淨流入逾７億元＊



美團跌１﹒４１％報３０７﹒４元，北水淨買入７﹒２億元。

騰訊跌２﹒０７％報６１５﹒５元，北水淨買入６﹒９億元。

吉利汽車跌２﹒１％報２０﹒９５元，北水淨買入２﹒７億元。

小米升２﹒３９％報３０元，北水淨賣出３﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） ７﹒２２

騰訊控股 （００７００） ６﹒８７

吉利汽車 （００１７５） ２﹒６５

特步國際 （０１３６８） １﹒９６

中國海洋石油 （００８８３） １﹒９５



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －３﹒８８

建設銀行 （００９３９） －３﹒６０

金蝶國際 （００２６８） －１﹒７２

工商銀行 （０１３９８） －１﹒５４

中國移動 （００９４１） －１﹒５３

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（ｃａ）

