《日入而息》時代天使次日孖展超購７８１倍，劉熾平再減持騰訊

《今天重點》﹡時代天使（０６６９９）次日孖展暫錄２２７６億，超購約７８１倍

﹡劉熾平減持騰訊（００７００）３０萬股，套現１﹒８９億元

﹡科濟藥業（０２１７１）下周一起招股，入場費１６５６５元；科濟藥業料

未來實現逾１萬病例產能，滿足商業化需求

﹡領展（８２３）斥逾３２億人幣收購廣州太陽新天地購物中心

﹡本港多１宗輸入個案，連續４２日無源頭不明本地個案

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒３６％，創前年９月後新高

﹡沙田校巴撞私家車，逾５０名學童受驚２４人受傷



《即日市況》﹡科網回軟車股跑出，港股收跌４７點報２８９１８，百天線得復失



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒２％一周微跌，降稅空歡喜券商升幅縮



《美元匯價》﹡美匯短期料續反彈，歐元或下試１﹒２；歐元最新報１﹒２１０６╱１０，

日圓最新報１１０﹒１４╱１７



《公司業績》﹡合景悠活（０３９１３）末期股息澄清為７﹒３港仙



《公司資訊》﹡科濟藥業（０２１７１）下周一起招股，入場費１６５６５元

﹡ＣＳＬ推出專為消費券而設的５Ｇ旗艦手機Ｆａｓｔ Ｐａｓｓ

﹡中國聯通獲頒廣播電視節目製作經營許可證，將自製劇集等

﹡迪信通（０６１８８）要約截止，公眾持股量未合規定，今早起停牌

﹡海吉亞醫療（０６０７８）股東擬折讓最多５﹒８％配售２０００萬股

﹡祥生（０２５９９）發２億美元優先票據，年息１０﹒５厘

﹡港鐵（０００６６）日後將理順車費「短貴長平」的問題

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下哮喘仿製藥申請獲美國ＦＤＡ給予優先審評資

格

﹡新高教（０２００１）訂最高１億美元融資協議

﹡遠大醫藥（００５１２）宣布眼科新藥獲於中港澳開發及商業化權利

﹡傳中駿商管已通過聆訊，擬集資２３﹒４億港元

﹡時代中國（０１２３３）首５個月合同銷售按年升５１﹒５％至３７２﹒８

億元人民幣

﹡外電指匯控（００００５）擬委任廖宜建及Ｒｏｓｈａ為亞洲業務聯席主管

﹡翰森製藥（０３６９２）附屬抗腫瘤藥物獲國家藥監局頒發藥品註冊批件；

「ＨＳ－１０３６５膠囊」獲臨床試驗通知書

﹡中國動力（００４７６）廣西法院訴訟及財產保全屬失實、具誤導成份及無

效

﹡陽光１００中國（０２６０８）５月未經審核合同銷售額升４﹒９％至

６﹒６億元人民幣

﹡中梁控股（０２７７２）５月合約銷售按年跌９﹒３％至１３７億元人民幣

﹡中海外（００６８８）５月物業銷售額按年升２８％

﹡上坤地產（０６９００）首５個月累計合約銷售額１２６億元人民幣

﹡景業名邦集團（０２２３１）成立合營企業，聯合投資及開發土地

﹡時富金融服務集團（００５１０）以１２９０萬元購入４﹒１６萬股美團股

份



《國企紅籌》﹡中海外宏洋（０００８１）５月合約銷售按年升９６％至１０１億人幣

﹡東風集團（００４８９）５月份汽車銷量２２﹒１萬輛，按年跌１６﹒６％



《神州民企》﹡世茂集團（００８１３）５月份合約銷售額按年增長３１﹒９％



《中國要聞》﹡統計局表示５月下旬生豬價格環比跌３﹒８％

﹡人大法工委表示印花稅法草案二次審議稿擬適當降低稅率；海南自貿港法草

案三審稿新增多項規定；期貨法草案反饋主要集中在防範風險等

﹡截至２０２０年底浙江建成５Ｇ基站逾６萬個

﹡八部門發文，將開展高值醫用耗材集中帶量採購

﹡恆大集團表示月底前有息負債降至６０００億元以下

﹡瑞銀調查表示逾七成中國企業家預計下半年銷售將上升

﹡廣電總局表示推動網絡視聽創新發展，強化政治引領

﹡「公募一哥」張坤管理的易方達亞洲精選大幅放鬆限購

﹡５月境外投資者淨買入中國債券７７９億元人民幣

﹡官媒指單邊升值預期漸減弱，專家料企業購匯節奏前移

﹡人行１００億逆回購利率持平，連續第二周零投放零回籠

﹡海航清算組表示確認欠債超４０００億元人民幣，已嚴重資不抵債

﹡騰訊蟬聯５月中國手遊發行商全球收入榜冠軍，字節跳動創新高

﹡ＭＳＣＩ表示美國更新中企禁令，暫緩四家公司刪除程序

﹡財政部表示將國有土地使用權出讓收入等轉稅務部門徵收



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，颱風「彩雲」下午最接近台灣



《其他消息》﹡英媒表示香港終院非常任法官何熙怡下月離任

﹡蔡耀昌稱鄒幸彤言論不代表支聯會，強調並非割蓆

﹡警方表示被捕鄒幸彤涉在網上呼籲市民參與被禁公眾活動；警方引用公安條

例封維園中央草坪六個足球場及籃球場

﹡「賞你遊香港」首批行程額滿，第二批本月中公布

﹡港台證實前署理助理廣播處長區麗雅辭職，８月１８日離任

﹡兩名區選落選人承認無按規定提交選舉申報書

﹡黎智英刑恐脫罪律政司上訴，法院１０月底審理

﹡港府委任「前特首及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」成員

﹡證監會表示上訴審裁處批准蔡洪平就禁重投業界五年提覆核申請

﹡深股通額度全日用近２８億元；滬股通額度全日用近２８億元，陸股通淨流

入近３１億

﹡教育評議會表示進一步認識及熟練普通話是理所當然

﹡天星銀行向貸款一筆清合資格客戶贈兩日一夜酒店住宿

﹡電話智能卡實名登記制法例今刊憲，９月１日生效

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒３６％，創前年９月後新高

﹡沙田校巴撞私家車，逾５０名學童受驚２４人受傷



《大國博弈》﹡俄羅斯財長表示將從國家財富基金移除美元資產

﹡美國加長投資禁令黑名單，中方稱將堅決維護中企權益

﹡美國總統拜登下周外訪，將與英土俄領導人會晤

﹡澳洲工商總會表示中澳貿易摩擦令對華出口無法正常營運



《谷針新招》﹡一盈證券推疫苗獎賞計劃，可獲三個月免佣優惠

﹡恆隆地產推逾千萬元措施鼓勵打針，送購物禮券等獎賞

﹡嘉民集團推１００萬元抽獎，大獎為Ｔｅｓｌａ電動車



《新冠肺炎》﹡本港多１宗輸入個案，連續４２日無源頭不明本地個案

﹡廣州天河、黃埔、白雲等多區開展全員核酸檢測

﹡廣州番禺區開展全區全員核酸檢測

﹡廣東增９宗本土確診８宗在廣州，廣州部分醫院停門診

﹡深圳鹽田港因疫情致塞港現象惡化，料作業效能僅三成

﹡台灣新增４７２宗本土確診，多２１宗死亡創單日新高

﹡據報越南批國藥疫苗使用授權，為當地首批准中國疫苗

﹡疫情緩和，匯豐員工下周一起可重返辦公室工作

﹡福奇呼籲中國公布武漢實驗室研究人員醫療紀錄

﹡１７歲少女疑感染變種病毒，上周曾往灣仔教育展

﹡２２歲港大醫科生中風入院，４日前接種第二劑復必泰

﹡香港中華廠商聯合會推疫苗獎賞計劃，冀達至雙贏

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