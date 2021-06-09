港股收跌３８點報２８７４２，力保二十天、五十天線



《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數走勢靠穩。港股今日走勢反覆偏軟，恆指低開

１０點報２８７７１點，曾倒升７８點。其後中國公布５月ＰＰＩ按年上漲９％勝預期，ＣＰＩ

按年升１﹒３％遜預期，港股未有受提振，午後最低見２８６８７點跌９３點，收跌３８點或

０﹒１３％，報２８７４２點，力保二十天（２８７２５點）、五十天線（２８７１９點），主

板成交１１６３﹒７７億元，少５﹒１％，連跌三日。國指報１０７０４點，跌２４點或

０﹒２３％。科指報７９７２點，跌８點或０﹒１１％。

友邦（０１２９９）跌０﹒６７％，報９６﹒３５元；匯控（００００５）跌１﹒０２％，

報４８﹒４元。美團（０３６９０）跌１﹒２８％，報２９３﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）

跌１﹒０５％，報２０８元。

Ａ股兩市反覆微升，上證綜指報３５９１點，升１１點或０﹒３２％；深證成指報

１４７１８點，升１點或０﹒０１％，總成交８８１０﹒３２億人幣，跌１０﹒５９％。



＊傳中國設動力煤價上限，旺季將至煤股仍造好＊



中國５月份ＰＰＩ勝預期，有內地券商分析指，動力煤和黑色產業鏈的短期價格波動基本結

束，動力煤即將迎來旺季，預計煤炭板塊上市公司第二季度的業績將量價齊升，按年有大幅增長

。兗煤（０１１７１）揚２﹒９４％，報１１﹒２２元；神華（０１０８８）升１﹒１５％，報

１７﹒５２元；中煤（０１８９８）升１﹒４７％，報４﹒８４元；南戈壁（０１８７８）走高

４﹒９７％，報１﹒６９元。

不過據彭博引述消息稱，當局考慮就動力煤價格設定上限。其中一個方案是限制煤礦商售煤

價格；或在秦皇島港指標價格引入每噸９００元或９３０元人民幣的上限，將影響全國其他市場

。消息稱，最終決定尚未落實。

美國國務卿布林肯表示，即使美國與伊朗均願意重新加入２０１５年核協議，華府也不會放

寬對伊朗的制裁。布油及紐油期貨價格在亞洲時段均造好，三桶油向上，中海油（００８８３）

升２﹒９７％，報９﹒０２元；中石化（００３８６）升１﹒７１％，報４﹒１６元。有傳中國

政府於４月起要求中石油（００８５７）旗下燃料油公司停止轉售進口原油，及停止與地方煉廠

交易進口配額，以抑制中國燃料油生產過剩，中石油仍升１﹒７９％，報３﹒４１元。



＊飛鶴董事長稱銷量將現斷崖式下跌，推兩億美元回購補鑊＊



中國飛鶴（０６１８６）董事長冷友斌表示，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦６個

月內不能備孕，因此預計奶粉銷量在未來一至兩年將出現斷崖式下跌。消息拖累飛鶴股價早市曾

挫８﹒５％創三個月低。多間內媒在中午時段紛紛撤回原報道，加上午間公司公布擬自即日起至

下屆股東周年大會結束止，動用最多二億美元回購，飛鶴收報１９﹒２４元，挫６﹒６％。

其他奶粉股普跌，Ｈ＆Ｈ（０１１１２）軟０﹒６５％，報３０﹒５５元；雅士利

（０１２３０）跌２﹒６％，報０﹒７５元；澳優（０１７１７）走低３﹒８％，報１１﹒１４

元。蒙牛（０２３１９）為本日表現最佳藍籌，揚４﹒８８％，報４６﹒２５元。

中國國務院發布《關於加強未成年人保護工作的意見》，提出２５條重點工作要求，包括建

立統一的未成年人網絡遊戲電子身份認證系統、施行未成年人遭受性侵或暴力傷害案件一站式取

證保護機制等。遊戲股個別發展，ＩＧＧ（００７９９）升０﹒５３％，報１１﹒４２元；中手

元；禪遊（０２６６０）跌２﹒３８％，報１﹒２３元；騰訊（００７００）升０﹒３３％，報

６０３元。（ｎｓ）

