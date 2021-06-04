《股林淘金－林家亨》麗年國際（０９９１８）業務有進展

《股林淘金》麗年國際（０９９１８）昨晚（３日）發出公告，已於今年４月及５月向一間

位於美國的定點照護分子診斷公司交付若干用於２０１９冠狀病毒快速測驗試的測試儀之對接儀

器。公司至今收到的確認採購訂單總價值折合超過６０００萬港元。

疫情近一年半但仍未有放緩跡象，推算出測試儀全年訂單預計應能超過１億元，為麗年帶來

一定盈利。事實上集團早已部署進軍醫療用品市場，擁有ＩＳＯ ９００１及

ＩＳＯ １３４８５認證，以及ＦＤＡ二級醫療器材的豐富設計及生產經驗，去年已宣布開發醫

療用呼吸機ＳａｐｉＶｅｎｔｓ，並已向美國ＦＤＡ、歐盟、南非、巴西等疫情較嚴重地區申請

緊急使用授權，可望於近期獲批。以麗年專業技術及產能，加上測試儀獲不錯訂單，證明麗年找

到合適買家，相信當未來呼吸機獲批並推出市場時，銷路應會理想，或成為公司另一增長點。

醫療用品近一年發展潛力巨大，麗年近月來股價已見有異動，加上外國有下一波疫情升溫，

股價應可看好，投資者可趁大市氣氛調整時吼低吸納，要設止蝕價８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份

