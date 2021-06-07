《日出而作》耶倫指加息對美國有利，美股期指早段造好

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４７５６．３９ 升 １７９．３５點╱０．５２％

標普５００ ４２２９．８９ 升 ３７．０４點╱０．８８％



納斯達克 １３８１４．４９ 升 １９９．９８點╱１．４７％

倫敦富時１００ ７０６９．０４ 升 ４．６９點╱０．０７％

法蘭克福ＤＡＸ １５６９２．９０ 升 ６０．２３點╱０．３９％

巴黎ＣＡＣ４０ ６５１５．６６ 升 ７．７４點╱０．１２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．６１，歐元兌美元１．２１６７



《最新資訊》﹡七國集團財長達協議，同意全球最低企業稅率為１５％

﹡加拿大上月就業職位減少６﹒８萬個，高於市場預期

﹡美上月非農職位增５６萬個遜預期，拜登稱經濟有進展

﹡美非農報告遜預期，通脹憂慮緩解，道指漲１７９點

﹡美就業數據遜預期，儲局收緊政策憧憬降溫，美元下跌

﹡安賢園（００９２２）料全年純利增逾５０％

﹡快餐帝國（０１８４３）料全年純利跌８０％

﹡杭品生活（０１６８２）料全年虧損降至１２０萬元

﹡衍生集團（０６８９３）料全年虧損擴至３５００萬元

﹡港亞控股（０１７２３）全年純利跌６０％

﹡銀濤（０１９４３）料全年經營純利少於２００萬元

﹡分析土地收入劃轉稅務部門徵收，防範隱性債務風險

﹡湛江現本土感染，離開廣州佛山需持４８小時陰性證明

﹡科興董事長：接種滅活疫苗第三針，抗體可提升十倍

﹡進出口行逾五年首發境內美元債，全場認購２﹒６８倍

﹡京滬將發放近６０００萬元紅包數字人民幣紅包

﹡大唐西市（００６２０）折讓８％配股籌６﹒５億，新世界半億認購

﹡中信股份（００２６７）擬設新金融控股，持金融附屬股權

﹡中國能源建設（０３９９６）７９億人幣投資鄆鄄高速

﹡中遠海運港口（０１１９９）協商購德國集裝箱碼頭少數股權

﹡中駿集團（０１９６６）分拆中駿商管，每持３３股獲預留認購１股

﹡加達（０１６２０）控股權易手，溢價近１９％獲提全購

﹡同得仕（００５１８）３５００萬元購商業物業，作香港總辦事處

﹡京基金融（０１４６８）折讓６６％配股，購福布斯環球聯盟

﹡卓悅控股（００６５３）建議罷免鍾佩雲及葉俊亨執董職務

﹡協合新能源（００１８２）５月權益發電量升０﹒６２％

﹡協鑫新能源（００４５１）重組計劃獲債權人贊成通過

﹡阜博（０３７３８）與中移動（００９４１）附屬框架合作拓版權交易平台

﹡南戈壁（０１８７８）因蒙古疫情關係，預計第二季業績受不利影響

﹡威勝控股附屬於電能表及用電信息採集設備招標中得５﹒６７億合約

﹡恆大汽車（００７０８）舉行恆馳５款車標定測試啟動

﹡恆發光學（０１１３４）溢價２９％發５０００萬股，籌１億元

﹡春能控股折讓１８﹒６％配股，籌１４６０萬元營運金

﹡迪信通（０６１８８）７０００萬人幣全擁３移動通訊設備銷售附屬

﹡香港資源（０２８８２）建議１０股併１股，每手改５０００股

﹡國銀租賃（０１６０６）３０億人幣融資租賃，利息７﹒４億人幣

﹡盛業資本（０６０６９）７８７０萬人幣售應收帳，料賺４００萬人幣

﹡創建集團聯交所認為集團主營業務變更應構成反向收購，將提覆核

﹡晶苑國際（０２２３２）８３８０萬元購主席鞋類針織近７２％股權

﹡華立大學（０１７５６）３４４８萬人幣中標江門地皮，建新校區

﹡雲南水務（０６８３９）售聯營獲錢江２２％股權，料賺２﹒４億人幣

﹡新城發展（０１０３０）５月銷售額２４２億人幣，按年升８％

﹡萬洲（００２８８）擬溢價１４﹒６％回購最多１９億股，申請今早復牌

﹡歌禮製藥旗下ＡＳＣ４２獲批開展用於治療慢性乙型肝炎的臨床試驗

﹡滬深港通名單今起納入醫渡科技、諾輝健康及心通醫療

﹡寰亞傳媒折讓約１１％向騰訊全資附屬配股，淨籌９７００萬

﹡優庫資源（０２１１２）申請委任聯席臨時清盤人

﹡賽特（００１５３）或獲福建康靖最少５５００萬元購股



《國企紅籌》﹡中國誠通（００２１７）訂１﹒８億元融資租賃，收入２６１２萬元

﹡金川國際（０２３６２）料中期轉虧為盈



《神州民企》﹡中國燃氣（００３８４）與隆基綠能科技戰略合作新能源

﹡花樣年（０１７７７）回購６００萬美元票據

﹡阜豐集團（００５４６）獲４億美元銀團貸款

﹡信陽毛尖（００３６２）研特殊目的收購公司，籌最多５０００萬美元

﹡雅居樂（０３３８３）５月預售額１０１億人幣，按年跌２７％

﹡綠城中國（０３９００）５月銷售額２３９億人幣，按年升約９６％

﹡融創中國（０１９１８）５月銷售額７０８億人幣，同比增５７％



《中國要聞》﹡人行受理中信、光大分別設立金融控股公司申請

﹡韓正強調擴大集中帶量採購覆蓋面，把更多藥品耗材納入

﹡上海試點汽車銷售合同「網簽」



《新股上市》﹡優然牧業（０９８５８）今日開招，入場費約８７４７元

