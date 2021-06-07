《華爾街內望》美非農報告遜預期，通脹憂慮緩解，道指漲１７９點

《經濟通通訊社７日專訊》美國上月非農業職位不及預期，緩解市場對聯儲局可能快即收緊

貨幣刺激措施的憂慮，債息再度回落，美股上周五（４日）攀升，科技股領漲。

道指漲１７９點或０﹒５２％，報３４７５６點。標指漲３７點或０﹒８８％，報４２２９

點。納指漲１９９點或１﹒４７％，報１３８１４點。上周累計，三大指數皆上漲，當中納指三

連漲。

美國僱主上月增加招聘，並提高工資以吸引員工入職，上月非農業職位增加５５﹒９萬個，

遜市場預期增加６５萬個。

投資者關注及尋找將受惠於美國總統拜登提出１﹒７萬億美元新基礎設施計劃的公司是否還

有更大上升空間的線索。

板塊方面，科技股、金融股上漲。個股方面，ＡＭＣ跌６﹒７％，但上周累升逾８０％。

Ｐｅｒｓｈｉｎｇ Ｓｑｕａｒｅ Ｔｏｎｔｉｎｅ急挫１１﹒９％，有消息指公司正在洽談收

購環球音樂一成股份。

指標十年期國債收益率跌６﹒８個基點至１﹒５５８５％，創４月中以來最大跌幅，並創上

月底以來最低。三十年期國債收益率跌６﹒１個基點，報２﹒２３４１％，曾低見

２﹒２３３％。（ａｌ）

