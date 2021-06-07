《一周攻略－周進略》科技龍頭若見起色，短期市況有望樂觀

《一周攻略》故老相傳，港股有所謂五窮六絕七翻身的傳統。與其說是傳統，倒不如說是傳

說。傳說當中，究竟有多少是真，多少是假，實在需要驗證。有些年份有效，有些年份失效，則

相關的統計異常現象，會不是絕對的金科玉律，大家拿來作為理據時，要用得特別小心。



＊港股美股，大同小異＊



事實上，證諸今年的五月，雖然開局失利，月初開始，延續近幾個月的通脹和加息憂慮，令

一眾之前領漲的高估值板塊由高位回落，幅度不少，一下子大家會擔心，原來持續多年的牛市，

會否驟變為熊。尤其對於美股，這一點更是明顯之至，畢竟一眾科技龍頭對美股指數的影響力，

非常明顯。

然而，就在大家以為五月真的擺脫不了上述規律，五月底之前的升勢，便又為原本擔憂不已

的投資者，帶來相當的信心。如此這般形勢，倒不只限於美股，港股甚至是更明顯。當然，具體

部署上，各有特色，未必完全同步或一致，但起碼就整體格局而言，卻是大同小異。



＊通脹擔憂消化，現估值料可守＊



如此說來，不難令人反省，對於上述看來很有點甚麼道理的規律，其實只是偶爾有效，則相

應的投資布局，究竟有多少應由此而改變，思之過半矣。

無論如何，隨著投資者過去數個月，陸續把相關消息消化，除非新的通脹數據明顯超越已經

提升了的預期，否則，已經由高位打了折的估值，理應有相當防守力，現水平支持不可低估。



＊原地踏步後，可看高一線＊



尤其考慮到，數個月以來，投資者已大力測試央行的底線，但美聯儲大員儘管口徑並不一致

，但最終的定調仍是相信通脹是暫時性，而非結構性的改變了通脹預期，故此，加息退市縮表等

，未必會急於推行。

正因如此，觀乎近日不少美股科技股又有了點起色，大家不妨重新看看港股市場的變化，未

必亦步亦趨，但以指數而論，６月份有點起色，以至投資者由逐漸習慣的板塊輪動中，又再回到

科技龍頭上，亦未可料。至於指數本身，上月已可以原地踏步的話，６月略為看高一線，並不過

分。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

