《套期保值－蕭猷華》美就業增長緩慢，聯儲局進退兩難

《套期保值》美國勞工部上周五（４日）公布５月非農新增職位，增加５５﹒９萬份，遜預

期的６５萬份，４月向上修訂至２７﹒８萬份，較原先２６﹒６萬份只增加１﹒２萬個新增崗位

。美國勞工市場改善速度緩慢，上月約有９３０萬人被官方列為失業人口，同時亦有８１０萬個

創紀錄的職位空缺。

美國有工無人做？正是，美國政府一向喜歡養懶人，由年初至今，拜登政府投放超過５萬億

美元刺激經濟，加上疫情影響，導致大量美國人退出勞工市場，他們即使失業，但沒有找工作的

渴求，因為政府不斷派錢、慷慨的失業救濟金，令數以百萬美國人呆在家裏。與此同時，勞工階

層亦面臨家庭的挑戰，一方面要照顧年邁的父母，另一方面亦要托管停學的幼童。

勞工市場緊絀，企業招聘困難，持續工資上漲，４月平均時薪上升０﹒７％後，５月再升０

﹒５％，工資持續攀升，除了影響企業成本外，通脹亦會持續更長時間，４月美國ＰＣＥ通脹指

標勁升３﹒１％，超過聯儲局目標２％，亦創下１９９２年７月最大增幅。

投資者要留意本周四（１０日）美國公布５月消費物價數據，市場預期５月通脹按年上升４

﹒７％，再創高位；按月則上升０﹒４％，升幅放慢。美國就業市場增長緩慢，但通貨膨脹又持

續上升，聯儲局陷入兩難局面，一方面要靠寬鬆貨幣政策去維持經濟，另一方面又擔心通脹攀升

，影響企業成本，甚至導道至消費者。筆者認為聯儲局在就業市場未有改善之下，短期「收水

」可能性不大，唯有繼續靠住印鈔吧！《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

