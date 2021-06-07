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即市新聞

07/06/2021 16:45

《盤後部署》港股料持續調整，手機股或炒高現時可考慮吸貨

　　《經濟通通訊社７日專訊》港股今早高開低走，美國財長耶倫表示聯儲加息對美國有利，投
資者憂慮「收水」將影響環球股市表現，恆指高開６７點後迅即低走，盤中曾跌至３０２點見２
８６１５低位，午後跌幅逐步收窄。萬洲（００２８８）啟動回購刺激股價曾漲逾一成，惟重磅
股跌幅擴大，小米（０１８１０）公關回應指內地發生倉庫火災事件並非小米倉庫，但部分小米
貨品牽連受損，其中部分是６１８貨品，消息令股價曾跌逾半成，加上騰訊（００７００）及友
邦（０１２９９）下挫，恆指最終收報２８７８７，跌１３０點或跌０﹒４５％，主板成交１４
４４﹒７３億元。國企指數報１０７４８，跌５７點或跌０﹒５３％。恆生科技指數報８０４２
，跌５２點或跌０﹒６５％。
　　內地股市牛皮，上證綜合指數報３５９９，升７點或升０﹒２１％，成交４３２２﹒２０億
元人民幣。深證成份指數報１４８６２，跌８點或跌０﹒０６％，成交５１６９﹒７２億元人民
幣。

＊高盛指高通脹時代商品才是最好的對沖，而芯片短缺已經蔓延各行業＊

　　高盛發表報告指，隨住通脹時代的來臨，對沖通脹最好的工具是商品，而不是股票票，因為
通脹預期令人擔憂就會引發起加息，而大宗商品價格則取決於供需，投資者入場大宗商品則不需
要擔心聯儲立場或收益率曲線，而歷史上大宗商品的回報率一直保持良好，該行參照歷史上圖表
顯示，當１０年期名義利率上升，商品價格表現依然良好。
　　另外，高盛發表另一報告指，全球１６９個行業中，在一定程度上受芯片短缺而影響，其中
包括鋼鐵、空調、啤酒甚至肥皂生產，雖然多間芯片代工已經滿載運行，部分代工商亦擴大產能
，但多個業內人士同樣認為，全球芯片短缺還將持續一段時間，相信影響的行業還會增加。事實
上，芯片短缺亦受到近期虛擬貨幣挖礦影響，因為挖礦所用的高階顯示卡長期缺貨，間接亦令挖
礦成本提高。

＊港股短線仍需調整，不跌穿２８２００點仍可吸貨＊

　　近期大市受美國「吹風」加息所影響，港股於２９４００點開始回吐，大市進入調整狀態。
傳統「六絕月」屬回吐或調整月份，但過去兩年港股於六月都有千五點以上升幅，因此投資者不
必太悲觀，近期大市可能在２８２００至２９４００點之間上下落，假如大市不穿２８２００點
可以考慮繼續吸貨，以期待７月會否出現「報復性抽升」，特別是手機設備股，因為是５Ｇ商用
第二年，商品開始逐漸成熟，驅使更多人換機，投資者可多加留意。（ｕｌ）

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