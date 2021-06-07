《台股攻略－黃振宇》造紙及生技股苦撐大市，台股險守萬七點

《台股攻略》台股今日（７日）開高走低，因鋼鐵及航運股等傳統產業股遭到沽壓，加上電

子權值股走勢疲弱，令大市缺乏動力，最多曾下跌３７２點，隨後造紙及生物科技股轉強，加上

台積電有買盤趁低吸納，令指數跌幅收窄。加權指數最終收１７０８４點，跌６４點，成交金額

縮減至４８９２億元（新台幣．下同）。

航運股方面，海運巨頭馬士基（Ｍａｅｒｓｋ）提議對每噸燃料油徵收至少４５０美元的碳

稅，相關股份股價應聲回落，三大貨櫃指標股長榮、陽明及萬海股價同步下跌，盤中更一度跌至

停板，分別收１１０﹒５０元、１０７元及１５３元，跌５﹒２％?７﹒４％及１﹒６％。散裝

航運股方面，慧洋─ＫＹ及台航亦遭受沽壓，收市大跌近７％，分別收６５﹒４０元及

３９﹒６５元。鋼鐵股今日表現慘淡，彰源、官田鋼及中鴻股價重挫，均跌５％－８％，海光及

威致股價更跌停，分別收４２元及４１﹒６５元，而指標股中鋼盤中股價雖然力守平盤，但尾市

仍不敵沽壓，股價終場跌近２％，收３７﹒３元。造紙股及生技股今日走勢強勁，華紙及永豐餘

漲停，收２９﹒９５元及５０﹒６０元，而正隆、寶隆、榮成及士紙亦在買盤入市支持下，股價

分別升２％至７％不等。生物科技股的ＡＢＣ─ＫＹ、亞諾法、台康生技、雃博、德英、立康、

久裕、寶齡富錦及瑞基在資金進場熱捧下，股價升至漲停收市，惟高端疫苗依然暴跌至停板。

後市展望，早前超買的板塊遭到沽壓，預料電子股將被疫情影響產能，短期內難免震盪整理

。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

