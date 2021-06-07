《窩輪豪情－梁業豪》耐心等候短期調整浪的結束

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、必需

性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為萬

洲國際（００２８８）、華潤啤酒（００２９１）與中信股份（００２６７），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中華煤氣（００００３）、中國銀行（０３９８８）與金沙中國（０１９２８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、必需性消費業與綜合企業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為萬洲國際、華潤啤酒與閱文集

團（００７７２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中華煤氣、中國銀行與金沙中國。

港股開市後表現遠差於預期，大市持續下跌。美指期貨變動不大，恆指竟低見２８６１６，

到達即市第二個重要支持位２８６２５。現時的合理水平２９１４９已經成為了淡友的重要防線

，周初出現向淡的開局，投資者唯有忍心等候短期調整浪的結束。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

