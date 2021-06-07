《談國論企－黎偉成》香港須強化國際觀確保國安

《談國論企》中國全國人大常委員會於２０２０年６月３０日的１３屆第２０次會議，通過

的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，施行至今，香港的社會表面穩定了，惟

所存在、潛伏的隱暗、卑惡威脅和壓力絕對不可忽視。尤其是剛過去的２０２１年６月４日便可

見美、英等外國惡勢力，和本港尚餘的疑似黑暴，蠢蠢欲動，故港人特別是港官很有需要強化國

際視野，以確保香港的長期安全、穩定和繁榮。



＊要提升港官的政治知識應變能力抗外惡力＊



香港是國際大都會，金融、貿易、航運等在國際間有舉足輕重的地位，惟港人以至港官的國

際政治的基本知識、視野、判別、應對等許許多多方面，都有這樣或那樣的大大小小缺失，是為

１９９７年７月１日前英國人有意無意造成和遺留下來的黑洞，而香港主權回歸後此情未見改善

，至近年外與內的亂港反中惡勢力肆意攬炒，使國家安全出現大缺口，是為國家主席習近平簽署

由全國人大制定的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱《港區國安法》）

之因，可見國家對國安之於香港的高度關注，雷池絕對不可超越。《港區國安法》施行約一年以

來，香港的社會治安環境無疑相對穩定下來，但政治環境還是存在甚至潛伏頗不少重大問題，需

要嚴加處理、解決和平伏。

特別是（甲）外國勢力、境外力量，仍然死心不息地暗地明裡組織、部署亂港反中者，尋找

、製造聲音、行動等「麻煩」，挑戰《港區國安法》和政府的管治。最明顯的例子，為警方不發

出於２０２１年６月４日在香港維多利亞公園舉行集會的「不反對通知書」，名為「防疫」所需

，實際因由乃誰都想象得到是不讓有組織趁機會試圖重覆３２年前之事，惟（Ｉ）警方即使早已

預告安排７０００警力，仍有人鼓吹到維園「點燭」，有人在網上推售「屠龍」工具，是日亦有

人在街上高呼「港獨」口號等，多端挑釁。

更重要的是（ＩＩ）美國、英國等駐北京大使館、香港澳門總領事館，不是當晚在館內點亮

電子燭光，就是在網上「現燭」，而布林肯更於早一日發表的所謂「聲明」異常惡毒地污名化天

安門，毒狼之心彰彰明甚：（ｉ）此顯美英明目張膽的反中和亂港，中國外交部迅即痛斥其非，

及時，正確！

建議（ｉｉ）中國在布林肯等挑釁者到北京，就安排到天安門一遊。

由是可見（乙）美帝國霸權主義者繼續千方百計的利用各種各樣的機會，對華作直接攬炒，

亦會通過香港，安排、部署和推動一些明地、暗裡的劣行，亂港以反中，甚至反共，故在施行《

港區國安法》的同時，建議中國強化香港特區政府官員在國際政治的知識、視野、觸覺、判別和

應對等要求，做法有（１）自特首、問責官員以至中高層特區官員，提出國安、國際政治等方面

的新要求，必要時入嚴格的培訓，否則隨時會被美、英等外國奸毒惡勢力有機可乘。中央主管官

員亦須如是。

和（２）制定對香港特首的參選資格、品質保證和任命等政治、國際應對能力的嚴格要求，

否則連立法會大樓都被攻破而引發黑暴肆虐惡果重現，更難防控打擊外國惡勢力。



＊香港國安部門得主動搜證反制外國特務力量＊



要指出的，更是（丙）在施行《港區國安法》至今，美國、英國等若干國家駐港總領事館和

相關機構仍然時時刻刻死心不息地尋機會，搜集資料和主動部署、安排甚至發動亂港反中劣行，

中國政府亦得主動作出必須的回應和反制，特別是對特務式的外國勢力組織和人士，作出反制的

特務式的主動監控，於搜集到確實的證據時，有意無意的對相關人士及機構提出警告，是為反特

的其中國際慣常做法。

「一國兩制」，香港一直是國家難得的國際大都會，不僅基本法制、人才及行業，都有國際

高度認同的國際性，亦為國際許許多多的各種各樣勢力必爭必留之地，需要繼續好好保護，加強

建設，對國家是絕對有利的。千萬不要扁看香港，這是我這個還有半年就七十歲的中年人講的話

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

