《外匯達仁－盧楚仁》耶倫再唱加息，搵日圓狙擊

《外匯達仁》美國財政部長耶倫接受彭博訪問時表示，美國總統拜登的４萬億美元預算支出

，就算令到通脹和利率上升，對美國來說也是好事。指如果美國最終出現一個較高的利率水平，

對社會和聯儲局來說實際上也是好事。今次已是耶倫第二度高唱加息，反映耶倫以至整個拜登政

府較聯儲局急於加息。耶倫急於加息，表面上是為抗通脹，但實質上我認為拜登政府想效法前民

主黨總統奧巴馬和克林頓走強美元路線。



＊拜登政府想效法奧巴馬克林頓走強美元路線＊



上星期俄羅斯財政部表示，俄羅斯將拋售主權基金內的美元，改持有歐元、人民幣和黃金資

產。俄羅斯副總理亦同時表示，如果拜登繼續對俄羅斯實施有針對性的制裁，俄羅斯便有機會放

棄以美元計價的原油合約，並停止以美元作為結算。所以耶倫眼見以俄羅斯為首率先去美元化，

為了力保美元霸主地位及不讓美元被恐慌性拋售，所以我估計耶倫未來會發表更多有利美元的言

論，來強化美元的國際貨幣單位地位及走勢。所以大家要有心理準備，耶倫會陸續出招保美元，

更不排除像特朗普向聯儲局施壓，逼聯儲局貨幣政策及言論上轉鷹派。



＊比美元更弱勢，造淡日圓最為上策＊



上星期美國所公布的重要經濟數據，包括ＩＳＭ製造業ＰＭＩ、小非農、初領失業金人數、

ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ及失業率均相當亮麗，唯獨非農業就業人數雖然比前值增加，但始終不及

預期，而中斷美元周初反彈。今個星期美元走勢的焦點，便會落在６月１０日（星期四）美國公

布的一系列ＣＰＩ數據。交易員會衡量美國通脹的惡化程度有多嚴重，故相信數據公布前對美元

較為有利。除非ＣＰＩ數據出人意表回落，否則在高通脹下，金融市場會衍生美國提早加息的概

念來支持美元匯價。

不過值得一提，若睇好美元後市的投資者，可以狙擊日圓作為交易策略，因為４月初至今，

在美元弱勢下，日圓表現比美元更弱，所以不管美元是否有力回勇，目前造淡日圓最為上策及安

全。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

