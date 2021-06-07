《午市前瞻》料人行維持人民幣匯價穩定，港股支持位２８２００點

《經濟通通訊社７日專訊》《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）美股指數向好，惟美

國財長耶倫指，加息對美國有利。港股雖可高開６７點報２８９８５點，曾重上二萬九關，高見

２９００３點，惟大市隨即倒跌再穿該關，半日低見２８６１５點水平，暫守５０天線（約

２８６８３點）位置。今日大市由賭股、重磅股及科技股領跌。港交所（００３８８）領跌

１﹒７１％，報４７０﹒２元；騰訊（００７００）挫１﹒３１％，報６０３﹒５元；友邦

（０１２９９）軟１﹒１７％，報９６﹒８元；匯控（００００５）軟０﹒２１％，報

４８﹒４５元；中移動（００９４１）無升跌，報４８﹒４元。恆指早段收報２８６９５點，跌

２２２點或跌０﹒７７％，主板成交８６９﹒２６億元。國企指數報１０７２８點，跌７６點或

跌０﹒７１％。恆生科技指數報８０２１點，跌７４點或跌０﹒９２％。



＊耶倫突發加息言論，科技股軟小米領跌近５％＊



美國財長耶倫指，美國基建計劃致利率上升是正面。今早大型科技股齊走低。其中小米

（０１８１０）領跌４﹒９１％報２８﹒１元，為早段表現最差藍籌股及科指股；京東

（０９６１８）軟２﹒７１％，報２８７﹒４元；京東健康（０６６１８）下行２﹒５９％，報

９９﹒８５元；騰訊（００７００）走低１﹒３１％，報６０３﹒５元；美團（０３６９０）跌

０﹒９３％，報２９９﹒４元；阿里（０９９８８）挫０﹒４８％，報２０９﹒２元。

恆汽（００７０８）舉行恆馳５款車標定測試啟動，惟恆汽走勢偏軟跌５﹒２％，報

３３﹒７元。其他車股則個別發展，吉利（００１７５）跌４﹒７２％，報２１﹒２元；雅迪

（０１５８５）軟３﹒２７％，報１７﹒１４元；廣汽（０２２３８）跌２﹒３％，報６﹒７９

元。而廣匯寶信（０１２９３）走上６﹒４１％，報０﹒８３元；東風（００４８９）５月汽車

銷量按年跌１６﹒６％至２２﹒１萬輛，但今早仍可升１﹒２％，報７﹒５７元。



＊澳門加強廣州入境人士隔離，美高梅領挫逾３％＊



澳門要求到過廣州荔灣、番禺等入境人士隔離，賭股今早齊挫。美高梅（０２２８２）跌

３﹒２５％，報１１﹒９２元；澳博（００８８０）跌２﹒５８％，報８﹒６９元；新濠

（００２００）跌２﹒６５％，報１３﹒９８元；金沙（０１９２８）跌２﹒６２％，報

３３﹒４５元；銀娛（０００２７）跌２﹒０４％，報６２﹒４元；永利澳門（０１１２８）跌

１﹒８％，報１３﹒０８元。

馬來西亞封城加劇晶片短缺，晶片股揚升。ＡＳＭ（００５２２）為科指早段表現最佳股份

，升４﹒３７％報１０３﹒９元；其他晶片股方面，中芯（００９８１）揚１﹒４９％，報

２３﹒８５元；華虹（０１３４７）走高０﹒９６％，報４１﹒９元；晶門（０２８７８）升

３﹒４５％，報０﹒８４元；惟上海復旦（０１３８５）軟１﹒５１％，報１３﹒０４元。



＊麥嘉嘉：通脹為大主題，可留意高息股、房託等＊



港股上周二迫近２９５００點後連跌四日，二十天、和五十天線有支持。申萬宏源投資顧問

部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，美元在今年下半年會持續結構性弱勢，人行政策大方向

是維持人民幣匯價在穩定區間，或影響市場對中資股的投資意意欲，但港股大幅下行空間不大。

料短線港股支持位於２８２００點，上望２９０００點。

人大常委會放風指考慮降低股票印花稅稅率，或與港交所（００３８８）搶客，麥嘉嘉認為

評價港交所的焦點在於中概股在港上市帶來的收益，旗下產品表現不俗，短線料股價於４４０元

至４８５元區間上落。

她續稱，通脹為大主題，投資者可留意高息股、房託等。至於本周五（１１日）截止認購的

新一批ｉｂｏｎｄ，預期每人可獲兩至三手，首日升幅４％至４﹒５％可止賺。（ｎｓ）

