《娥姐錦囊－張賽娥》全球最低稅率未威脅香港，稅制改革無逼切性

《娥姐錦囊》七國集團（Ｇ７）財長上周在倫敦舉行會議，並就全球最低企業稅率達成歷史

性協議，具體支持美國建議將有關稅率下限設定為１５％，並賦予歐洲更大權利對美國科技企業

徵稅，緩和跨大西洋緊張關係，為下月二十國集團（Ｇ２０）達成更廣泛協議鋪路。有人擔心香

港優勢會因此削弱，並敦促加快稅制改革，但我相信香港稅率相對仍然吸引，當前本港經濟有待

復甦，不宜進行稅制改革。

美國財政部提議將全球最低企業稅率設定為１５％，最新稅率提案低於拜登政府先前提出的

２１％方案，惟仍高於經合組織（ＯＥＣＤ）和二十國集團討論時的１２﹒５％。現時將稅率定

於１５％的水平合理，歐美各國不少都屬於福利國家，若再調低稅率，恐難負擔政府開支。

事實上，今次的提案主要針對大型跨國公司，它們雖然獲利豐厚，但卻能以奇方妙法避稅。

英媒報道，若以１５％稅率推算，總部位於英國的匯控（００００５）稅務成本將會增加４２億

歐元。不過，集團既然有錢賺，交稅也是履行公民責任。

有人批評港府的稅務改革只聞樓梯響，不見實質進展，但本港坐擁龐大儲備，確實無改革稅

制逼切性，即使推行全球最低企業稅率，香港稅率依然吸引，當前本港經濟正值復甦之時，此際

擴大稅基，引入銷售稅，將令市民百上加斤，而且稅制改革亦牽涉巨額行政開支。香港若要加強

競爭力，可以從服務質素等方面著手，即使本港在區內的對手新加坡，也非以稅率取勝。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

