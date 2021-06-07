  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2021 16:37

《美元走勢－羅明立》美匯應有支持，續優先考慮低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６４　　　１０９﹒３８　　　１０９﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１７３　　　１﹒２１５３　　　１﹒２１５４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１７０　　　１﹒４１１１　　　１﹒４１１７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００７　　　０﹒８９８７　　　０﹒９００５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５７６　　　７﹒７５５７　　　７﹒７５７２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》市場最為關注的美國５月就業數據於上周五（４日）公布，非農就業人數增加
５５﹒９萬人，不及預期的６７﹒４萬；還好失業率由６﹒１％回落至５﹒８％，而平均時薪按
年升２％，都好過預期。總統拜登亦就數據發表講話，表示刺激法案正在奏效，經濟錄得快速增
長。匯市方面，由於對上一日私人企業的職位增長強勁，帶動市場對就業數據有進一步的期望，
結果不過不失，美匯顯著回落，險守９０水平。
　　加拿大５月份失業率維持於８﹒２％，就業人數減少６﹒８萬人，減幅大於預期，整體數據
不算理想。不過，美元回軟帶動加元由１﹒２１３０附近反彈，油價走勢將影響匯價表現。其他
非美亦見回升，歐元一度逼近１﹒２２００，英鎊觸及１﹒４２。個人認為美國就業市場表現不
差，只是投資者對數據預期提升，因此對結果略為失望。之前的通脹數據反映物價上升情況持續
，美匯應有支持，繼續優先考慮低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒４１５５　　　１﹒４０３０　　　１﹒４２０５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/06/2021
《神州經脈》5月外貿數據遜預期　外儲規模連升兩月　滬指收漲
市場動向07/06/2021
做老闆 一定要識保　為公為私不看後悔
市場動向07/06/2021
恒大回應來了！公司經營一切正常
FOCUS07/06/2021
【FOCUS】晚來天「奈雪」　能抽一手無?
財經熱話07/06/2021
【陶觀天下】陶冬：美工資連環漲加速，人民幣國際化重開
中國故事04/06/2021
《神州經脈》美國更新投資禁令清單　滬指三千六得復失　交投續縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金