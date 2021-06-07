《美元走勢－羅明立》美匯應有支持，續優先考慮低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６４ １０９﹒３８ １０９﹒５１

歐元╱美元 １﹒２１７３ １﹒２１５３ １﹒２１５４

英鎊╱美元 １﹒４１７０ １﹒４１１１ １﹒４１１７

美元╱瑞郎 ０﹒９００７ ０﹒８９８７ ０﹒９００５

美元╱港元 ７﹒７５７６ ７﹒７５５７ ７﹒７５７２

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《美元走勢》市場最為關注的美國５月就業數據於上周五（４日）公布，非農就業人數增加

５５﹒９萬人，不及預期的６７﹒４萬；還好失業率由６﹒１％回落至５﹒８％，而平均時薪按

年升２％，都好過預期。總統拜登亦就數據發表講話，表示刺激法案正在奏效，經濟錄得快速增

長。匯市方面，由於對上一日私人企業的職位增長強勁，帶動市場對就業數據有進一步的期望，

結果不過不失，美匯顯著回落，險守９０水平。

加拿大５月份失業率維持於８﹒２％，就業人數減少６﹒８萬人，減幅大於預期，整體數據

不算理想。不過，美元回軟帶動加元由１﹒２１３０附近反彈，油價走勢將影響匯價表現。其他

非美亦見回升，歐元一度逼近１﹒２２００，英鎊觸及１﹒４２。個人認為美國就業市場表現不

差，只是投資者對數據預期提升，因此對結果略為失望。之前的通脹數據反映物價上升情況持續

，美匯應有支持，繼續優先考慮低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４１５５ １﹒４０３０ １﹒４２０５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

