《再戰明天》日本公布ＧＤＰ修訂值，周大福派業績

《經濟通通訊社７日專訊》日本公布國內生產總值修訂，及周大福（０１９２９）派業績，

料為明日市場焦點。



＊東盟召開高級經濟官員會議，日央行副總裁發表談話＊



在重要經濟活動上，明日東盟召開高級經濟官員會議，至周四（１０日）。日本央行副總裁

雨宮正佳本港時間周二（８日）６：００ｐｍ在線上研討會就ＬＩＢＯＲ過渡議題發表談話。９

：００ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹出席大學研討會。

１０：００ｐｍ，德國財長肖爾茨在德國外國記者協會演說，主題為新冠疫情期間的預算政策。

數據方面，明日７：５０ａｍ，日本公布第一季國內生產總值修訂值，季率料由２﹒８％逆

轉至下滑１﹒２％；４月國際收支經常帳餘額料由２６５０１億日圓降至１５００６億日圓。９

：３０ａｍ，澳洲公布５月ＮＡＢ 企業信心指數。２：００ｐｍ，德國公布４月工業生產，年

率料由５﹒１％升上２９﹒５％，月率料由２﹒５％降至０﹒４％。

５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，季率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒６％，

年率跌幅料由４﹒９％收窄至１﹒８％。８：３０ｐｍ，美國公布４月貿易收支，料由負７４４

億美元收窄至６８５億美元。



＊周大福派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：歐化（０１７１１）、周大福、ＫＦＭ（０３８１６）等

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