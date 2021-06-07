證監會：與內地部門就理財通緊密合作，通關受限成港銀銷售挑戰

《經濟通通訊社７日專訊》證監會副行政總裁梁鳳儀表示，證監會與金管局及內地相關部門

就「跨境理財通」的推出緊密合作，而香港作為一個全方位的資產管理中心，加上目前基金經理

可設立開放式基金公司，香港將可藉此機會擴展其基金平台，相信市場對於基金，不論是公募或

私募基金的興趣及交易都將有強勁的增加。不過，她亦指，目前由於疫情關係，中港兩地關口受

限，對香港的銀行進行跨境銷售亦帶來一定挑戰，因為本港銀行非常依賴面對面銷售，因此基金

銷售及執行模式需轉向線上，並有信心這能有助推出措施。



＊關注「唱高散貨」活動，會迅速調查及採取執法行動＊



梁鳳儀在投資基金公會年會上致辭時表示，新型冠狀病毒肺炎疫情在過去兩年對人們的日常

生活和工作等帶來變化，而疫情給予本港一個考驗市場彈性的機會，未來市民的工作及會議都會

出現新的常態。另一方面，營運韌性（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ）將是

監管重點關注之一，當局亦會留意基金經理的流動性管理情況。

她指，當局去年收到的詐騙投訴個案按年增加一倍，留意到愈來愈多懷疑「唱高散貨」計劃

出現，這些計劃通常利用社交媒體平台進行，並與近年的首次公開招股項目有關，同時發現在相

關項目中，包銷商獲支付異常高昂的佣金。證監會對相關行為非常關注，一旦發現到任何看似嚴

重的違規及監控缺失的情況，證監會會迅速調查，並毫不猶豫地採取執法行動。



＊正就「ＥＴＦ通」進行相關工作，將致力解決政策障礙＊



此外，她強調，過去香港展現出其特殊的彈性，認為市場風險和機遇並存，但同時本港需準

備好應對其他不確定性，指出未來需向綠色金融、科技的方向發展，並要保持韌性。此外，梁鳳

儀又提到，證監會正就「ＥＴＦ通」進行相關工作，指出證監會致力於解決政策上的障礙，協助

本港擴展基金等銷售。（ｓｋ）

