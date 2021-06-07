  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2021 10:40

證監會：與內地部門就理財通緊密合作，通關受限成港銀銷售挑戰

　　《經濟通通訊社７日專訊》證監會副行政總裁梁鳳儀表示，證監會與金管局及內地相關部門
就「跨境理財通」的推出緊密合作，而香港作為一個全方位的資產管理中心，加上目前基金經理
可設立開放式基金公司，香港將可藉此機會擴展其基金平台，相信市場對於基金，不論是公募或
私募基金的興趣及交易都將有強勁的增加。不過，她亦指，目前由於疫情關係，中港兩地關口受
限，對香港的銀行進行跨境銷售亦帶來一定挑戰，因為本港銀行非常依賴面對面銷售，因此基金
銷售及執行模式需轉向線上，並有信心這能有助推出措施。

＊關注「唱高散貨」活動，會迅速調查及採取執法行動＊

　　梁鳳儀在投資基金公會年會上致辭時表示，新型冠狀病毒肺炎疫情在過去兩年對人們的日常
生活和工作等帶來變化，而疫情給予本港一個考驗市場彈性的機會，未來市民的工作及會議都會
出現新的常態。另一方面，營運韌性（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ　ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ）將是
監管重點關注之一，當局亦會留意基金經理的流動性管理情況。
　　她指，當局去年收到的詐騙投訴個案按年增加一倍，留意到愈來愈多懷疑「唱高散貨」計劃
出現，這些計劃通常利用社交媒體平台進行，並與近年的首次公開招股項目有關，同時發現在相
關項目中，包銷商獲支付異常高昂的佣金。證監會對相關行為非常關注，一旦發現到任何看似嚴
重的違規及監控缺失的情況，證監會會迅速調查，並毫不猶豫地採取執法行動。

＊正就「ＥＴＦ通」進行相關工作，將致力解決政策障礙＊

　　此外，她強調，過去香港展現出其特殊的彈性，認為市場風險和機遇並存，但同時本港需準
備好應對其他不確定性，指出未來需向綠色金融、科技的方向發展，並要保持韌性。此外，梁鳳
儀又提到，證監會正就「ＥＴＦ通」進行相關工作，指出證監會致力於解決政策上的障礙，協助
本港擴展基金等銷售。（ｓｋ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/06/2021
《神州經脈》5月外貿數據遜預期　外儲規模連升兩月　滬指收漲
市場動向07/06/2021
做老闆 一定要識保　為公為私不看後悔
市場動向07/06/2021
恒大回應來了！公司經營一切正常
FOCUS07/06/2021
【FOCUS】晚來天「奈雪」　能抽一手無?
財經熱話07/06/2021
【陶觀天下】陶冬：美工資連環漲加速，人民幣國際化重開
中國故事04/06/2021
《神州經脈》美國更新投資禁令清單　滬指三千六得復失　交投續縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金