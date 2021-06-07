【谷針新招】恒地推９９９足金抽獎「谷針」，頭獎價值１００萬元

《經濟通通訊社７日專訊》恆地（０００１２）公布，由６月至９月份會舉辦六次抽獎活動

，送出９９９足金共三百両，頭獎可獨得價值超過１００萬元的足金６０両，另設逾百萬元消費

購物禮券，非永久居民都可以抽獎。加上系內煤氣公司亦會同期推出３００萬元的疫苗推廣活動

，送出獎品總值近１０００萬元。



＊１８歲以上港人打完兩針可參加抽獎＊



凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗並年滿１８歲的香港居民，包括永久居民、非永久居民以及

集團員工，均可參加抽獎。活動預計於６月下旬開始接受網上登記，由７月起每兩星期舉行一次

電腦抽獎，參加辦法和細節將於稍後公布。

首５輪抽獎每次向２０人送出各１両９９９足金，及向２００人送出各值１０００元的商場

電子購物禮券或超市現金券。到９月會進行最後一輪大抽獎，頭獎可獨得６０両９９９足金，價

值１００萬元；兩名二獎得主可各得３０両９９９足金，價值逾５０萬元；８名三獎得主可各得

１０両９９９足金，價值逾１７萬元。

另外，恆基地產鼓勵員工接種，於９月底前提供共四天有薪假，並將設獎金制，在９月底前

若全公司接種了兩劑疫苗的員工達７０％，向已接種員工每位派１０００元獎金；若接種率達

８５％，已接種疫苗的員工，每人可再得２０００元獎金。（ｈｙ）

