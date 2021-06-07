《小傳日記》疫情又反彈，濠賭股即散；高開後低走，魚缸再唞唞

《小傳日記》花旗最新就業數據麻麻，不過都緩解孖屐對聯儲局提前收水憂慮，美股三大指

數齊升，而神州又因疫情反彈，相信短期內唔會收緊銀根，孖屐水源充足情況下，諗住香江魚缸

今日終於有運行，殊不知又殺出Ａ股呢個程咬金，拖累港股高開低走，兩萬九關一閃即逝，早段

一度倒跌３０２點，見２８６１５點半日低，午後喺上午區間橫行，尾市跌幅收窄，埋單仍跌

１３０點或跌近半巴仙，報２８７８７，主板成交１４４４﹒７３億銀。國企指數報１０７４８

，跌５７點或跌近１巴仙。恆生科技指數報８０４２，跌５２點或跌近１巴仙。

即月期指新報２８７１４，跌９２點，低水７３點。即月國指期貨報１０７０３，跌５２點

，低水４５點。即月科指期貨新報８０４４，跌６１點，低水１２點。



＊險守匯聚區上＊



藍戰士偏軟，大象（００００５）彈近半巴仙，報４８﹒７銀；生發發（００３８８）跌落

逾１巴仙，報４７１﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛水近１巴仙，報９７﹒３５銀。神州移動

（００９４１）升近１巴仙，報４８﹒６５銀；建行（００９３９）跳低近半巴仙，報６﹒２銀

。而上星期係威係勢嘅吉利（００１７５）回吐半成，報２１﹒１銀，全日表現最差。溢價回購

的萬洲（００２８８）飛起近８巴仙，報７﹒３３銀。

Ａ場反覆向下，上證綜合指數報３５９９，升７點或升唔夠半巴仙；深證成份指數報

１４８６２，跌８點；兩市全日成交９４９２億人仔，按日微跌逾１巴仙。



＊疫境中防守賭仔先唞唞；傳倉大爆炸小米話係假＊



馬交要收番緊入境檢測要求，自聽朝１０時起，所有往返廣東同馬交嘅人，澳門居民如果唔

可以出示有效核酸檢測報告，入境後要立即接受檢測和等候結果，其他非澳門居民唔準入境。今

日賭仔就慘啦，銀娛（０００２７）無咗逾２巴仙，報６２﹒３５銀；金沙（０１９２８）碌低

近２巴仙，報３３﹒７銀；澳博（００８８０）唔見逾２巴仙，報８﹒７１銀；新濠

（００２００）插低近３巴仙，報１４銀；永利澳門（０１１２８）跌近２巴仙，報１３﹒０８

銀。

ＱＱ（００７００）旗下的微信發布平台直播《視頻號直播常見違規內容概覽》，詳細列出

各項禁止在直播進行的行為，除禁止談論政治敏感、色情、賭博、暴力等外，亦禁止進行具有性

挑逗的表演或動作、算命、極限運動。ＱＱ唔見近２巴仙，報６００﹒５銀；快手

（０１０２４）就微升兩格，報２０６﹒８銀。美團（０３６９０）軟近１巴仙，報３００銀；

阿里巴巴（０９９８８）踼高近１巴仙，報２１２銀；京東集團（０９６１８）走低逾２巴仙，

報２８９﹒２銀。有傳小米（０１８１０）倉庫爆炸，集團回應個倉唔屬於小米，但有部份有保

險嘅貨品受損，當中有部分係本地６１８嘅備貨，小米跣低逾４巴仙，報２８﹒３５銀。



＊稀土出口增資源股價崩；商票要兌付恆大未算苦＊



神州海關總署公布，今年頭５個月進口鐵礦砂４﹒７２億噸，增加６巴仙，均價每噸上漲近

６３巴仙；鐵貨（０１０２９）連跌第四日，插近１４巴仙，報０﹒２０３銀。５月中國進口鋼

材１２０﹒６萬噸，按年下降近６巴仙；頭５個月進口鋼材６０９﹒７萬噸，增長近１２巴仙。

重鋼（０１０５３）跣低逾７巴仙，報１﹒９９銀；馬鋼（００３２３）無咗近１巴仙，報

３﹒５７銀；鞍鋼（００３４７）碌低逾２巴仙，報４﹒６８銀。５月稀土出口量創上年４月以

來最高水平，中國稀土（００７６９）軟逾１巴仙，報０﹒９１銀。

恆大（０３３３３）出聲明話，生產經營一切正常，對惡意造謠者，會追究法律責任，針對

個別項目公司存在商票未及時兌付嘅情況高度重視並安排兌付，恆大抽高逾３巴仙，報

１１﹒７８銀。恆大物業（０６６６６）軟近１巴仙，報９﹒０１銀；盛京（０２０６６）平收

，報６﹒８３銀；恆騰（００１３６）挫逾半成，報６﹒９銀。恆大汽車（００７０８）公布噚

日喺上海松江研製基地舉行恆馳５款汽車夏季標定測試啟動儀式，收跌近４巴仙，報３４﹒２５

銀。華置（００１２７）連跌第三日，無咗逾１巴仙，報３﹒７８銀。請請！



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