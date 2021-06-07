《真知灼見－溫灼培》本周匯市看美國通脹數據及歐洲央行議息

《真知灼見》美國總統拜登為得到共和黨支持其基建方案，願意放棄增加企業稅（由２１％

增至２８％）作為交換條件。拜登估計，假使全球１５％最低企業稅執行，將可為美國財政帶來

１５００億美元額外收益。另加上透過國稅局加強執法追稅，料又可為庫房進帳約８千億美元。

對於拜登的如意算盤能否打響，筆者感質疑。如加強執法這麼有效增加稅收，歷屆美國政府早便

該做，何需等到今天。假如沒有增加企業稅作為基建方案的支付，筆者擔心最終方案又是要靠大

舉發債融資。如此，聯儲局還能加息嗎？美元還有前景嗎？



當然，上述方案仍在討論，料不會影響現今美元走勢。對於短期而言，筆者反而認為要留意

變種病毒演變。如各國又再要封城封關，率先打擊的，料將是跟股市走的商品貨幣。至於本周重

點都發生在周四（１０日），分別是歐洲央行議息會，及美國公布的５月通脹（ＣＰＩ）數字。

市場估計，繼美國４月年通脹率高見４﹒２％後，５月通脹有機會攀至４﹒７％。屆時看聯儲局

主席鮑威爾如何說服市場美國不存在通脹問題。還有一點值得關注，於上周五（４日）美國公布

的５月份就業報告中顯示，美國５月份每小時工資按年增長了２％，回看４月份該數字只增長０

﹒４％。相信工資增長將會成為推升日後美國通脹的重要元素。反觀歐洲央行議息會，當然看歐

洲央行會否透露收緊貨幣政策日子。歐洲央行的取態將直接影響歐元以至美元走向。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

