《積金攻略－鍾偉善》亞洲市場具前途，強積金也有選擇

《積金攻略》美國加息預期升溫，震盪著全球股市與債市，當中尤以新興市場為甚。根據國

際金融協會（ＩＩＦ）數據，３月份新興市場股票及債券的外資淨流入，持續放緩至１０１億美

元，是近１年最低水平，只及２月份向下修訂後的淨流入２３４億美元的不足一半；當中，約

４０億美元流入股市，約６２億美元流入債市。

其實，新興市場前景仍然備受看好。評級機構標準普爾便發表報告指，２０１３年美債孳息

飆升推跌亞洲金融市場的事件不會重演，因為今次美國債息上升，只是反映增長前景及通脹上升

，並非貨幣衝擊；再加上亞洲現時的經濟狀況，亦較８年前更穩健，能夠抵禦外部衝擊；而且，

全球經濟復甦，亞洲向來是主要受惠者，因此相信亞洲新興經濟體可持續復甦。長線看好該地區

的強積金成員，不需因為短線波動而動搖。



＊亞洲基金並非全投新興亞洲＊



強積金計劃現時並不提供新興市場基金選擇，股票基金方面，成員只能選擇亞洲股票基金，

甚至收窄地區範圍至中國股票基金。根據強積金基金平台資料，截至４月３０日，前者共有２６

隻，以一年期年率化回報計，最低的也有３２﹒８７％，最高的更達７３﹒６５％；以推出至今

的年率化回報計，「戰績」也頗為不俗，最低的也有３﹒１％，最高的更達１６﹒２％。

值得注意的是，市場上的亞洲股票基金，並非全部投資新興亞洲市場。以一年期年率化回報

最高的友邦亞洲基金為例，資產投放佔比最高的，就是澳洲，佔了２８﹒４６％，其次則是南韓

（２７﹒３０％）、台灣（１８﹒９８％）、印度（１６﹒５９％）。

強積金計劃的股票基金尚且提供地區選擇，混合基金卻不然，主要以股債比例區分，或是預

設投資策略（ＤＩＳ），成員若想同時參與新興市場的股、債投資，只能自己調配相關股票基金

與債券基金的比重。



＊亞洲債券基金覆蓋澳美國債＊



債券基金方面，與股票基金一樣，並不提供新興市場基金選擇，成員只能選擇亞洲債券基金

，甚至收窄至以貨幣分類的人民幣債券基金，惟選擇有限，前者只得４隻，其中１隻還要是去年

１０月才推出，僅有半年「往績」可尋；後者亦只得６隻。

同樣地，市場上的亞洲債券基金，並非全部投資新興亞洲市場。以一年期年率化回報最高的

宏利ＭＰＦ亞太債券基金為例，頭兩位持有資產便是澳洲國債，美國國債亦排在第四位。

最後一提的是，新興市場的股票與債券，波動往往較成熟市場高，即是風險亦較高。且看強

積金亞洲股票基金，風險標記中位數為１８﹒４１％，最高更達２０﹒７２％；環球股票基金的

風險標記中位數則為１７﹒２％，最高的為１９﹒９５％。成員需衡量自己的風險承受程度，調

配投放於個別地區的資產。《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

