科網及濠賭股沽壓沉重，港股挫１３０點報２８７８７守五十天線

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）美股三大指數造好，惟美國財長耶倫指加息對美

國有利，且內地Ａ股表現偏軟，港股今日高開低走。恆指高開６７點，報２８９８５，曾升８５

點，高見２９００３，惟二萬九關得復失，大市曾插３０２點，見２８６１５全日低，其後於

５０天線（約２８６８３）位置企穩。大市午後跌幅收窄，重磅科網股跌勢喘穩，加上內需股、

醫藥股及石油股撐市，港股跌幅縮至約百點，最終收報２８７８７，跌１３０點或跌０﹒４５％

，主板成交按日回落兩成五至１４４４﹒７３億元。國指報１０７４８，跌５７點或跌

０﹒５３％。科指報８０４２，跌５２點或跌０﹒６５％。

內地兩市升跌不一，上證綜指報３５９９，升７點或升０﹒２１％，深證成指報１４８６２

，跌８點或跌０﹒０６％；兩市全日成交９４９２億元人民幣，按日微跌１﹒２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒３１％，報４８﹒７元；港交所（００３８８）挫

１﹒４６％，報４７１﹒４元；友邦（０１２９９）跌０﹒６１％，報９７﹒３５元；建行

（００９３９）軟０﹒４８％，報６﹒２元。

焦點藍籌方面，萬洲國際（００２８８）擬斥近１５０億溢價回購１３％股份，今日復牌升

７﹒７１％，報７﹒３３元，為表現最好藍籌；上周表現強勢的吉利（００１７５）回吐

５﹒１７％，報２１﹒１元，為最差藍籌。



＊科網股捱沽，小米挫逾４％失十天線＊



美國財長耶倫再唱加息，科技股受壓。騰訊（００７００）及字節跳動在網上「隔空開戰」

，後者發文指騰訊以各種方式屏蔽、封禁、污名化短視頻同行，騰訊軟１﹒８％，報６００﹒５

元；網傳長沙天心區小米（０１８１０）倉庫發生爆炸，其後澄清其非其倉庫；小米貨品有牽連

受損，跌穿１０天線，收跌４﹒０６％，報２８﹒３５元；螞蟻消費金融公司獲監管批准開業，

阿里巴巴（０９９８８）升０﹒８６％，報２１２元；京東集團（０９６１８）跌２﹒１％，報

２８９﹒２元；快手（０１０２４）現單日轉向，曾重奪１０天線，全日升０﹒１９％，報

２０６﹒８元。

恆大（０３３３３）近日傳聞不斷，有指其打折賣房，經營狀況及資金鏈出現問題，更從富

時中國５０指數中剔出，恆大其後發聲明澄清生產經營一切正常，股價倒升３﹒１５％，報

１１﹒７８元，惟恆大子公司齊挫。恆大汽車（００７０８）五款恆馳啟動夏季測試，仍插

３﹒６６％，報３４﹒２５元；恆大物業（０６６６６）跌０﹒９９％，報９﹒０１元，連跌８

日，累計跌幅２９﹒６１％；恆騰（００１３６）挫５﹒０９％，報６﹒９元。



＊澳門收緊入境檢測規例，銀娛挫逾２％＊



廣東疫情反彈，澳門再次收緊入境檢測要求，自明日（８日）早上１０時起，所有往返廣東

與澳門的人士，須持有４８小時內有效的核酸檢測報告，非澳門居民則不允許入境，不排除日後

往返粵澳須接種疫苗，濠賭股捱沽。銀娛（０００２７）挫２﹒１２％，報６２﹒３５元；新濠

（００２００）跌２﹒５１％，報１４元；永利澳門（０１１２８）軟１﹒８％，報１３﹒０８

元；金沙（０１９２８）跌１﹒８９％，報３３﹒７元；美高梅（０２２８２）插３﹒４１％，

報１１﹒９元。

康希諾（０６１８５）霧化吸入式疫苗正申請緊急使用，商務部外貿司司長李興乾指，中國

已向４０多個國家出口疫苗，並確定向「新冠疫苗實施計劃」首批提供１０００萬劑中國疫苗，

疫苗股普升。康希諾（０６１８５）飆７﹒８１％，報３４５元；國藥（０１０９９）彈

４﹒９％，報２７﹒８５元；藥明（０２２６９）跌１﹒２４％，報１１９﹒６元；復星醫藥

（０２１９６）漲１﹒６５％，報６１﹒５５元；中生製藥（０１１７７）升１﹒６３％，報

８﹒７４元。（ｐｌ）

