《每周華語－黃溢華》時間之始、萬物所依、科研世界、工藝精細

《每周華語》利用「電」直接轉化為「光」，其亮度比由燈泡衍生的高。其中不涉熱能。其

中之一乃「電 發光」，此一科技被美國Ｔｉｍｅｘ於１９９２年應用於手表之上，使黑暗中仍

可以看到「計時」。機械手表也有「科技」突破，電子表乃現代科技產物。



自然界最基本的事情，亦是最難解釋的物理現象。時間乃萬物之始，亦是萬物所依。不久前

，有超級「紅」月亮，月亮逢十五，圓月之時，遇上天文現象、月亮可更大更圓。陰曆有其智慧

，生命不少以月圓之夜利用潮漲之時而交配。掌握時間，由理論以至機械╱手表，近１０００多

年已成為人類經濟社會的一部分。愛恩斯坦「看穿」了「空間、時間」的關係，時間會因為不同

「空間」而有「快」、有「慢」。



二次大戰之後，科學家用地面原子鐘及高飛帶有原子鐘的飛機，「時間」不同（地面、高空

）說明了愛恩斯坦的理論。日常生活，「準確」的計時器多的是，品牌甚多，而今天資訊世界，

電子計時使時間更為準確。機械表亦要工藝精細，市場亦大，高檔品牌亦多。電子產品因為有

「原子粒」而成為主流。電子表用「石英」計算甚準，大有市場。但電子表未能把機械表趕出市

場，電子表功能甚多，百花齊放。ｉＰｈｏｎｅ等產品衍生了大量的新一代電子手表。而３０多

╱４０年前的電子表，今天已過時，但當年乃高科技產品。



Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐ ＵＳＡ，Ｉｎｃ美國企業，並無上市。「Ｉｎｄｉｇｌｏ」表底

發光科技，今天仍大有市場。美企業看重科研，由「Ｉｎｄｉｇ。ｏ」到今天，ｉｐｈｏｎｅ手

表，４０多年的發展，「時間」仍是生財的「工具」。１９９２年，美ＴｗｉｎＴｏｗｅｒ遇上

首次地下停車場恐襲：失敗了；因而有２００１年的飛機「南、北」兩大樓的全方位恐襲，而

１９９３年恐襲失敗，卻又衍生了「時間」的故事。地下停車場大爆炸，大廈全面停電，因而工

作中的人有必要由幾十層高樓往下走。一片黑暗，其中一位男士帶了發光的「Ｉｎｄｉｇｌｏ」

：一只電子手表，發光功能救了幾十人，「光」不必是「日光」，但手表的夜視功能成為「救生

」之用，真的不可以小看「發光」科技。機械表可以極貴，但「發光」功能，需要現代科技配合

。今天智能電話全都可以發光、功能甚多，可見「計時」之市場，已起了巨大的變化。



太空人上月球，也有帶人類「時間」為本的「手表」：為這品牌帶來巨大的名聲。「００７

」電影，手表功能甚多，而今天年青人已甚少帶手表，或許幾十年之後，「時間」相關的產品又

再三起了變化。



事實上，Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐ即使是私人企業，母公司在歐洲。有百多年歷史的

Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐ已起了甚多變化，亦有不少品牌在Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐ之下。

ＬＶＭＨ大手筆買入Ｔｉｆｆａｎｙ，也許有一天，有上市企業買入Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐ也

不足為奇！



「Ｉｎｄｉｇｌｏ」１９９０年代初已受歡迎，而Ｃａｓｉｏ於日本也推出自身的「發光」

品牌，亦見成功。不少瑞士品牌已是中國企業者，但由工藝以至科研產品，都說明「時間」相關

的產品市場極大。若非有特別「時間」產品配合衛星：ＧＰＳ也不可能極為準確地為大家運用。

最基本的日常事情，不只掌握了萬物生命、經濟政治，亦衍生了巨大的市場：一切「計時」的市

場。



美國企業極重視市場推廣。不少企業利用手表推廣產品提升形象。例如Ｗａｒｎｅｒ

Ｂｒｏｓ卡通人物，也成為手表的「ｉｃｏｎ」。花貓、小鳥甚受歡迎，今天計時╱手表多的是

，未來大城市，相信電子計時乃基本的「智慧」本質了。



美國百多年前，火車乃主要的交通工具。車站的計時自然極為重要。也因而衍生了不少「火

車」品牌。太空世界，計時亦必重要，飛出太陽系，所用的「計時」亦必有特別科技。火星上的

「時間」、與地球「時間」有別，身在火星：「方向」、「時間」亦要掌握；當然，目前無市場

。地球村人口７０億，「計時」市場極大。金融市場，不少以電腦執行下單子，因而「時間」一

定要準確。執行買賣策略，都以時間為基本：高頻交易，亦極為重要，常用的策略。電子╱電腦

計時，自然要求極高了。



由機械表市場、發展到今天的多方向的「時間」市場，在１９７０╱１９８０年代，甚而今

天，香港也有重要的角色。而品牌以歐美日等為主。美國股市市值巨大，「手表」股份有點兒過

時，但細心分析，「ＧＰＳ」等等相關的股份，也不是「時間」為本、科研為本的股份嗎？！事

實上，手表成為市場推廣的商品已久，而瑞士的Ｓｗａｔｃｈ很多年前推出的「塑膠」表

（１９８３），「炒」到幾萬元一隻也有。今天此一熱潮已過，但仍有市場呢！



「Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐｓ」百多年多變，不再在美國生產但於重組之後仍為「計時」、

「時間」努力！很久以前，月亮乃自然界的計時天體！時間本為必須乃易明的事情，太陽由東方

上升、西方下山。利用基本分析，人類用不同工具掌握了時間╱曆法。最終有手表而又引入了高

科技、甚而有石英以至原子鐘、上市「時間」企業。《資深市場人士 黃溢華》

