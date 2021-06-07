《地產人眼－黃漢成》粉嶺具發展潛力，工商物業明日之升

《地產人眼》媒體及網絡資訊繁雜，而且當中更有不少失實的情況，容易造成雜音，使人失

焦，有見及此，我們因應工商舖市況及社會經濟發展趨勢，為港九新界各區作深入的地區分析，

當中包括政府最新的規劃及政策、交通基建、人口分布、商業活動及區內工商舖物業投資潛力等

，好讓投資者掌握更實用而精準的資訊，從而作出精明的投資決定。



早前有發展商以每呎樓面逾７０００多元，投得古洞北一幅住宅地，令市場關注新界東北的

潛力，而相對於古洞，粉嶺由於可供投資的選擇相對較多，加上粉嶺市及聯和墟一帶發展多年，

配套成熟，其投資潛力絕對不容忽視；我們早前對粉嶺區進行地區分析，讓投資者對這「明日之

升」的地區有更深入的了解，粉嶺本身有著地利優勢，鄰近蓮塘、文錦渡、羅湖、皇崗等多個口

岸，便利內地客及營商者中港往來，有利區內工商舖物業投資，加上粉嶺繞道工程已經展開，港

鐵北環線亦正籌劃動工，有道「路通財通」，在交通更趨便捷的利好因素下，粉嶺區工商舖物業

應可看高一線。



值得留意的是，粉嶺北新發展區及皇后山一帶將有大量公私營房屋落成，連同粉嶺市未來的

供應，料日後最少有３﹒７萬個公私營房屋落成，預料未來最少有十多萬人進駐粉嶺，料能帶來

強勁的消費力，成為區內商舖市場一強而有力的支持；而隨著粉嶺區人口將會大增，區內就業及

消費的需求勢必上升，聯和墟一帶的商舖及安樂村一帶的工廈皆具不俗的投資潛力，尤其區內工

廈呎價一般只是三千多元，實屬超級低水，未來極具升值潛力，甚或有機會申請活化或改建成商

廈，投資者可多加留意。《美聯工商舖行政總裁 黃漢成》

