《鍾之日記》外貿雖遜Ａ場升，騰訊撈底守六百

《鍾之日記》６月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中國５月外貿增速遜預期，以美元計價，５月出口增速回落至２７﹒９％，低於預期的

３２﹒１％；５月進口增速雖加快至５１﹒１％，惟仍遜預期的５１﹒５％，沒能突破２０１１

年１月的５１﹒６％。分析認為，５月出口意外低預期，或受廣東疫情影響，因廣東省出口約佔

全國出口總量的２４％，預計６月出口仍在低位，７月才可反彈。此外，５月進口的高增長主要

在於大宗商品的漲價，值得注意的是芯片價格也有增長，導致中國高增長的因素在後面一、兩個

季度還會延續，出口高增長卻或已見頂。

香江魚缸今日高開低走。恆指高開６７點，報２８９８５，曾升８５點，高見２９００３，

惟二萬九關得復失，大市曾插３０２點，見２８６１５全日低，恆指收報２８７８７，跌１３０

點或跌０﹒４５％，主板成交按日回落兩成五至１４４４﹒７３億元。

萬洲國際（００２８８）擬斥近１５０億溢價回購１３％股份，復牌升７﹒７１％，為表現

最好藍籌；上周表現強勢的吉利（００１７５）回吐５﹒１７％，為最差藍籌。

滬深股市表現反覆，在半導體股持續拉漲，石油、煤炭股造好穩市下，滬指收升０﹒２１％

，報３５９９﹒５４點，深成指跌０﹒０６％。人民幣中間價今報６﹒３９６３，較上個交易日

升１０９點子，止步三連貶。人行操作依然按兵不動，今進行１００億元人民幣７天期逆回購，

連續第１５天零投放零回籠。兩市全日成交９４９２億元人民幣，按日微跌１﹒２％。



＊騰訊遭減持受挫，６００元見「千人操」撈底＊



根據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）總裁劉熾平於上周三及四（２日及３日），分別

按每股平均價６２９﹒７７元及６２４﹒４６元，合共減持公司３０萬股，套現１﹒８９億元，

最新持股量降至０﹒５８％。

受消息拖累，騰訊全日跌１﹒８％，報６００﹒５元，仍守六百，連跌三日累挫逾４％。騰

訊每次跌至６００元水平，均見投資者排隊撈底，騰訊午後曾出現逾１０００個買盤，於６００

元排隊入貨。

另外，騰訊、字節跳動在網路上又添新仇，騰訊副總裁孫忠懷日前在第九屆中國網絡視聽大

會上，公然抨擊內地短視頻行業，稱部分低智低俗短視頻長期影響用戶心智，迅速拉低一代人的

審美品味。他更認為短視頻內容推送程式的「個性化分發太厲害了」，「你喜歡豬食看到的就全

是豬食」。

此番「豬食論」引發軒然大波，字節跳動副總裁李亮公開發文，稱「這位高管可能並不知道

，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平

台」，「事實上，騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。」

騰訊高管的出位言論後，字節跳動４日以《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（２０１８

－２０２１）》為題發文反擊，誓要數臭騰訊。３４頁長文按時間線，列舉近３年騰訊對旗下產

品的屏蔽和封禁行為。



＊澳門收緊入境要求，濠賭股全線捱沽＊



廣東新冠疫情繼續擴散，全省６日新增５宗本地新冠確診以及２宗無症狀感染。廣州、佛山

相繼宣布，今日下午１２時起，離開當地出省的人士需持有４８小時核酸檢測陰性證明。此外，

深圳機場宣布，今日中午１２時起，所有出境旅客須出示「健康碼」綠碼，以及７２小時內核酸

檢測陰性證明，其中持廣州、佛山身份証或１４天內曾到廣州佛山的旅客，須提供４８小時核酸

檢測陰性證明。

澳門再次收緊入境檢測要求，自明日（８日）早上１０時起，所有往返廣東與澳門的人士，

須持有４８小時內有效的核酸檢測報告，以證明未有染疫。由廣東進入澳門的澳門居民，若未能

出示有效核酸檢測報告，須立即接受檢測及等候結果；非澳門居民則不允許入境，自機場入境的

旅客核酸檢測要求不變。

此外，若入境前１４天到過廣州市荔灣區、海珠區、越秀區 、番禺區、南沙區；佛山市南

海區、禪城區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受１４天醫學觀察。

澳門收緊防疫要求，一眾濠賭股「無運行」，美高梅（０２２８２）收挫３﹒４％，新濠

（００２００）跌２﹒５％，澳博（００８８０）跌２﹒４％，銀娛（０００２７）亦軟

２﹒１％。

國家衛健委副主任曾益新預計，中國到今年年底前將完成至少７０％的目標人群接種。疫苗

股普遍造好，國藥（０１０９９）抽高４﹒９％，復星醫藥（０２１９６）升１﹒７％，中生製

藥（０１１７７）亦揚１﹒６％。中國工程院院士陳薇透露，由其團隊和康希諾生物

（０６１８５）合作研發的腺病毒載體霧化吸入式疫苗正在申請緊急使用，康希諾飆７﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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