《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊上破１﹒４２５０機會仍高

《廣匯論勢》上周四美國私營機構ＡＤＰ公布，５月份民間就業職位大增９７﹒８萬個，市

場預測中值為６５萬，４月份新增就業職位則由７４﹒２萬向下修訂至６５﹒４萬。當中以受疫

情影響最嚴重的消遣及住宿行業職位增長最大，達到１８９﹐１５０個，其次是教育與健康服務

，以及健康護理，相關就業職位分別增加５﹒９１萬及５﹒０４４萬，顯然，這些都是需要與人

密切接觸的行業，在疫情舒緩及疫苗接種率逐步增加下，這些行業亦逐步恢復營運，勞動力需求

自然較大。

至於上周五美國勞工部公布５月份就業報告，非農業職位增加５５﹒９萬，少過市場預期的

６５萬，但與４月份向上修訂後的２７﹒８萬個新增職位比較，步伐明顯加快，失業率亦下降０

﹒３個百分點至５﹒８％。投資者不應以新增職位少過市場預期，而將５月份非農數據從負面角

度解讀。從歷史數據來看，５５﹒９萬個職位增長是超好的數字，只是全球受疫情影響而處於異

常狀態，經濟活動時刻受到疫情發展的威脅，經濟數據自必更波動，且預測從來都不會百分百命

中實際數字（利率預測例外），不是偏高就是偏低，投資者應將實際公布的數據作比較，以判斷

好壞！



＊美通脹下半年料放緩＊



上周美股三大指數再度攀升，道指升近１８０點或逾０﹒５％；標普五百升逾３７點或近０

﹒９％；被視為領先指標的納指上升２００點或近１﹒５％。美股回升，市場以非農新增職位少

過預期作解釋，因為反映聯儲局所謂提早收水機會降低！筆者要提醒投資者，市場的解釋只是為

其行動提供理據，絕不等同數據的好壞。美國勞工部本周四將會公布５月份消費者物價指數（Ｃ

ＰＩ），預期按年升幅達到４﹒７％，即通脹壓力加大，屆時美股若因此而大跌，市場又將其合

理化 因為通脹壓力升溫！不過，５月份的通脹數據將是受去年低基數影響的最後一個月，亦是

最大的一次，但去年６月開始，ＣＰＩ持續上升，故有理由相信，通脹率在今年下半年將會回穩

，且有可能回落到３％以下，屆時美股或因包括通脹率在內的經濟數據穩定下來而穩步上升，當

然，疫情發展及疫苗接種仍對經濟復甦有絕對的影響力。



＊金價料進入最後升浪＊



要注意，３月份現貨金價在１６７７美元形成雙底後，４月份持續攀升，主要原因相信

就是美國通脹率由３月份２﹒６％急升至４月份的４﹒２％，近期金價雖然多次挑戰１９００美

元皆見阻力，但仍有力重上１８９０美元附近徘徊，看來是要借美國５月份通脹率再度急升，而

一舉突破１９００關口。不過，由於預期下半年通脹將會放緩，故金價的升勢亦近尾聲，升浪很

可能在６月份結束，短期阻力位為１９７０美元，在排除受其他意外因素影響下，金價不太可能

企上２０００美元，相反，回試１８００美元機會率將逐步增加。

匯市方面，市場若因５月份通脹急升而再次炒作聯儲局將提前收水，美元匯價將會走強；若

然下半年通脹率維持在３％以下，市場又可以通脹符合聯儲局目標，穩定有望穩步復甦為由而推

升美元；若然美股大幅調整，資金又會流入美元、美債避險，都係美國玩哂！ 近期美匯指數跌

穿９０後逐步回穩，而歐元及英鎊兌美元的日線圖雙頂形態反而愈趨明顯，英鎊兌美元更在周二

出現強烈轉跌訊號，１﹒４２５０恐已成為短期主要阻力，短期下試１﹒４０關口機會大增，一

旦失守，１﹒３６７０的日線圖雙頂頸線將受到考驗，再穿則以雙頂量度低位１﹒３０９０為下

一目標。



＊英國疫苗接種率逾八成＊



要注意，自１９９９年以來，英鎊兌美元每年波幅均超過１０００點子，以今年１月１１日

低位１﹒３４５１計，匯價應可升至１﹒４４５１，否則，這１０００點子的波幅就可能是由下

跌趨勢造成，換言之，波幅計算是以１﹒４２５０減１０００點子，即跌至１﹒３２５０。不過

，筆者認為可能性不大，歐洲疫情仍以歐洲大陸較嚴峻，英國在２０２０年脫離歐盟，正好成為

阻擋疫情從歐洲大陸漫延至該國的防火牆，而且英國的疫苗接種率亦超過八成（最少注射了一劑

），英國經濟應比歐元區更快復甦。

至於貨幣政策方面，５月底英倫銀行委員Ｇｅｒｔｊａｎ Ｖｌｉｇｈｅ表示，英國經濟復

甦接近央行５月份的預測，只是閒置情況略多於央行預期，但他認為，踏入明年央行仍可能會加

息，若然經濟反彈較預期更快，則加息時間可能會更早。目前英倫銀行採採取的貨幣寬鬆措施主

要是８７５０億英鎊的國債及２００億英鎊的企業債，截至６月２日止，英倫銀行透過上述措施

已分別持有近８２９３億及４５﹒８２億英鎊資產，整體資產購買計劃未及９０００億英鎊，寬

鬆規模遠比歐、美小，再配合英倫銀行或在踏入明年後加息，英鎊匯價上破１﹒４２５０的可能

性較跌向１﹒３０的機會高得多！《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ

﹒ｃｏｍ）

