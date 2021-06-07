《融天納地－溫天納》人口政策三管齊下

《融天納地》國家統計局早前公布了第七次全國人口普查結果，觸發國家對人口政策的重新

思考。為應對挑戰，除了三孩政策，教育水平的提升，以及勞動力的重新有效分配，三管齊下，

將帶領國家經濟發展至更高的層次。



隨著勞動力成本上升，必須更有效運用勞動力。內地經濟三個主構成部份存在明顯生產率差

異，其實可從重新分配勞動力，釋放潛能。提高生產率的重要方式就是教育，當人力資本累積時

，生產率將明顯提升。參考環球數據，人力資本與受教育年期是成正比。參考人口普查數據，內

地人口受教育程度不斷提升。在未來３０年，整體人口教育程度將持續提升。若人力資本隨著受

教育年限的增加而同步增長，普通勞動者的生產率將持續大幅上揚。



對比其他經濟體，２０２０年中國經濟在勞動人口基數比例中佔了優勢，勞動年齡人口比例

位列Ｇ２０第三，居沙特阿拉伯和韓國之後，但到２０５０年，中國的排名或將明顯下降。究竟

該如何應對？其中策略之一是延遲退休年齡。目前中國的退休年齡是女性５５歲，男性６０歲。

環顧世界，這是一個非常早的退休年齡。隨著人口老化，養老系統壓力巨大，各國都想盡辦法延

長就業年限，內地亦難避免。



總人口數量增長放慢以及人口老化問題成為投資界關注的焦點，當然，中國並不是唯一的面

臨著人口挑戰的國家，但預計未來３０年中國面對的轉型挑戰最？巨大。作為應對，中央已確定

或放寬三孩政策，不過，因生活成本高昂，生育孩子確實存在挑戰。若延長退休年齡，政策同樣

存在眾多考量。故此，從另一角度出發，提升勞動力受教育水平，以及有效重新分配勞動力，可

作為對應人口變化的輔助政策。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

