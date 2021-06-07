《匯市一周－徐惠芳》觀望各國通脹數據，外幣反彈

《匯市一周》本周多國相繼公布重要數據，包括美國及中國５月消費者物價指數（ＣＰＩ）

、英國４月國內生產總值（ＧＤＰ）、美國首次申領失業救濟人數等數據。美聯儲官員本周進入

禁聲期，加拿大央行與歐洲央行將公布６月利率會議，國際能源組織ＩＥＡ將公布月度原油市場

報告。今日（７日）關注歐元區６月信心指數，而今日新西蘭因女王誕辰日休市一天。



＊聚焦美國周四通脹數據及歐央行議息＊



市埸聚焦周四（１０日）美國公布的通脹數據ＣＰＩ，預計增長０﹒４％。參考５月薪金增

長，ＣＰＩ結果或可能較預期佳。而通帳數據將影響本月１７日聯儲局公開市場委員會議息會議

。根據聯儲局早前宣布於６月開始，逐步減持企業債券，為縮減買債計劃正式展開。本周值得關

心美國申請失業救濟人數和密歇根大學消費者信心指數。若數據優於預期，美匯指數可望反彈，

挑戰近期高位９０﹒６０阻力。下方支持８９﹒６０。

本周另一焦點是歐洲央行利率會議。早前央行行長拉加德曾表示，當前政策支持渡過疫情大

流行和推動經濟復甦提供橋樑。若央行保持目前政策，將支持歐元兌美元守穩１﹒２１水平。技

術分析中，歐元兌美元仍有上升動力，或可以測試一個月高位１﹒２２６０。



＊美元兌加元或下試１﹒２支持＊



上周加拿大公布５月就業市場報告，全職就業人數按月大幅減少，兼職就業人數亦下降，反

映加拿大就業市場依然不容樂觀，有礙經濟復甦期望。另一方面，近期加拿大房價和通脹不斷走

高，周三（９日）加拿大央行議息將受到關注。技術上，美元兌加元多次挑戰１﹒２１３０遇到

阻力，或下探１﹒２０００支持，若跌破支持，有可能下滑至１﹒１９３０。

紐約期油續創３２個月新高，上周五（４日）收於每桶６９﹒４２元（美元．下同），技術

上，下一站將挑戰２０１８年１０月高位７６﹒９元。油價能否再上層樓，受新冠疫情及產油國

供應等因素影響，惟刺激美國通脹升溫已無懸念。紐約期油下方支持６５﹒８０元、６２﹒２０

元。金價在每盎司１８８７﹒２５元整固，上方阻力１９００元、下方支持１８６５元、１８５

０元。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

