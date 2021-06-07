《師傅教路－黃瑋傑》中國燃氣戰略合作多，目標上望３２元

《師傅教路》中國燃氣（００３８４）最近先後與不同合作夥伴訂立戰略合作協議，包括與

北京北燃實業集團就能源服務領域的關鍵技術進行聯合開發，並在冬季供暖業務加強合作，以及

與隆基綠能科技（隆基股份）在分布式光伏、光伏建築一體化（「ＢＩＰＶ」）、儲能及電動汽

車充電、綠氫等清潔能源應用、新能源研發利用等領域加強全方位合作，拓展發展空間。



＊雙方將優先在中燃項目公司所在地開展分布式光伏項目領域的合作＊



北京北燃實業主要業務涵蓋液化氣銷售、智慧供熱、設計諮詢、工程施工、科技研發和現代

服務業等領域，在北京１６個區中擁有超過２００萬戶瓶裝液化石油氣的供應市場。根據戰略合

作協議，雙方將在上游氣源以及配送領域開展合作，並組建合資公司，在北京、天津和河北共同

開展液化石油氣智能微管網業務，通過便捷、安全、經濟的管道液化石油氣來逐漸替換瓶裝液化

石油氣。

隆基股份是一家太陽能科技公司，長期專注於為全球客戶提供高效單晶太陽能發電解決方案

，主要從事單晶矽棒、矽片、電池和元件的研發、生產和銷售，為光伏集中式地面電站和分散式

屋頂開發提供產品和系統解決方案。２０２０年，隆基股份單晶矽片和組件出貨量都位列全球第

一，單晶矽片出貨量為５８﹒１５ＧＷ，組件出貨量為２４﹒５３ＧＷ。根據協議，雙方將在分

布式光伏、光伏建築一體化（「ＢＩＰＶ」）、儲能及電動汽車充電、綠氫等清潔能源應用、新

能源研發利用等領域加強全方位合作，拓展發展空間。在分布式光伏和光伏建築一體化領域，雙

方將利用中國燃氣在全國各地的項目公司及與所在地政企關係的優勢，結合隆基股份的技術、解

決方案及行業產業鏈的優勢，優先在中燃項目公司所在地開展分布式光伏項目領域的合作。雙方

將以工商業分布式光伏、農村戶用光伏、ＢＩＰＶ等光伏發電及新能源應用為突破口，推進智慧

城市項目。



＊建議買入價２８﹒５元，目標３２元＊



在儲能領域，雙方將在智能微管網及清潔能源裝備研發深度合作，推廣實施農村分布式能源

、分布式供暖等與太陽能發電耦合的多能互補技術方案升級鄉村清潔能源基礎設施，提高居民

生活質量，以響應２０２１年中央一號文件 《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業

農村現代化的意見》：「推進燃氣下鄉，支持建設安全可靠的鄉村 儲氣罐站和微管網供氣系統

」。在綠氫領域，雙方將在氫能研發、製造、儲存、運輸和應用產業鏈中合作，隆基股份將發揮

自身在光伏綠氫研發、製造等上游領域的優勢，而中燃將發揮自身在儲存技術、輸送和應用領域

的優勢，共同拓展氫能產業發展。

在新能源領域，雙方將共同探討儲能、充電、多能互補等新型能源應用場景及產業投資機會

。建議買入價２８﹒５元，目標３２元，止蝕位２７元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有

持有上述股票）

