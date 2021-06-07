《金石為開－黃威》５月非農仍遜色，黃金反彈惟走勢轉弱

《金石為開》上周美國公布的５月ＡＤＰ數據大超預期，但５月非農增長不盡人意，最終令

美元指數衝高回落，債息也降至近一個月低位水平。黃金走勢有驚無險，周五（４日）收復了大

部分失地，全周累計小幅下跌０﹒６％。不過短期內通脹壓力頗大，市場對美聯儲縮減ＱＥ的預

期仍會制約金價上行。



美國５月ＡＤＰ就業人數增長９７﹒８０萬，遠超預期的６５萬，增幅創去年６月以來新高

。最近一周初請失業金人數降至３８﹒５萬，低於預期的３９﹒３萬，也是該數據一年多以來首

次跌破４０萬美元大關。市場對貨幣政策收緊的憂慮一度上升，隨後被周五公布的非農報告扭轉

。美國勞工部資料顯示，５月非農就業人口增加５５﹒９萬，再度低於預期的６７﹒５萬；且４

月份數據也僅小幅上修至２７﹒８萬。雖然薪資增長錄得２％，明顯高於預期的１﹒６％，但整

體而言，美聯儲短期內調整貨幣政策的緊逼性依然不高。這限制了美元及美債息率的上行，並對

金價產生支撐。



不過超預期的通脹數據仍是市場的一大憂慮。而且平均工資已連續兩個月錄得不俗增長，可

能會對後續通脹帶來更多的上行動能。美聯儲提及縮減購債的頻率也確實在增加。除了達拉斯聯

儲主席卡普蘭堅持對調整ＱＥ宜早不宜遲的態度之外，上周紐約聯儲主席威廉姆斯曾表示，官員

們討論未來選項是有道理的。縮減購債的利劍高懸，始終對黃金是重大威脅。



走勢上看，金價已經開始掉頭回落，上周五的反彈尚不足以扭轉這一勢頭。日線ＭＡＣＤ形

成死叉，ＲＳＩ從超買區域急挫，回落至６０一線。投資者宜趁反彈平多倉獲利，一旦後市指標

進一步轉淡，則宜順勢由多轉空。



本周重點關注歐央行利率決議及美國５月核心通脹數據。《六福金融分析師 黃威》

