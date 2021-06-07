《陶冬天下－陶冬》美工資通脹有升，華出口動力未減

《陶冬天下》風險資產市場相對平穩的一周。美國５月非農就業數字差過預期，就業恢復放

緩，市場將此當好消息炒，美股美債一起向上，風險指數下挫。美國聯儲在上周早前發布的褐皮

書中表示，勞工短缺和原材料價格上漲開始影響公司的經營，供應鏈缺口更威脅生產的連續性，

但是貨幣當局並沒有因此採取行動，市場也沒有因此感到恐慌，Ｓ＆Ｐ５００再次逼近歷史新高

。美元指數星期四曾有波動，但是非農數據後一切回歸平靜。石油可能是為數不多的風險資產價

格，在上周有方向性上揚。ＯＰＥＣ＋石油部長們同意緩慢釋放產能，而美國經濟重啟刺激了能

源需求。黃金期貨略跌。中國人民銀行提高外幣存款準備金率，人民幣匯率應聲下貶。Ｇ７財長

會議達成共識，建立全球共同稅網、稅率，防止跨國企業轉移盈利和逃稅。



美國５月份非農就業增加５５９Ｋ，低過市場預期的６７５Ｋ，失業率下降至５﹒８％。這

是典型的半杯水問題，一部分人說一半滿的水，另一部分人說一半空的杯子。市場給出的解讀是

，經濟復甦夠快但沒有快到聯儲需要馬上收緊銀根。一部分經濟學家則說，工資增長速度很快，

通貨膨脹還在升溫。筆者認為這組就業數字中最重要的就是時薪，５月份時薪環比上漲０﹒５％

，市場預期是０﹒２％，上個月已經暴漲了０﹒７％，漲幅驚人。娛樂酒店業今年以來每個月工

資環比上升１％以上。目前美國是就業恢復不足和勞工供應短缺並存，失業率下降則與勞工參與

率不足有關，一批人情願呆在家裏拿政府援助。工資乃是萬般通脹之母，相信服務業工資上漲不

是過渡性的，應該會帶動整體通脹尤其是服務業通脹。但是筆者同時認為鮑威爾打心裏不願意加

息，而且美國暴漲的財政赤字也不允許聯儲迅速抽水，所以公開市場委員會會盡量拖，多談論少

行動。聯儲有就業和物價雙目標，通脹陰霾已現，但是就業還沒恢復，比起疫情前水平就業機會

仍少著約７６０萬份。未來幾個月的公開市場委員會上，恐怕依舊是動口不動手。



在中國最新的ＰＭＩ數據中，出口訂單指數急降，跌到榮枯線下方。ＰＭＩ小項目的數據多

比較波動，不必被單一月份的數字牽著鼻子。近月歐洲和日本的疫情都出現了反復，船運、集裝

箱的瓶頸現象十分嚴重，生產資料價格暴漲。不過，全球最大經濟和最大消費市場美國的經濟活

動在重啟。在過去一年中，由於疫情美國人多數必須窩在家裏，積聚下超過５﹒４萬億美元的超

額儲蓄，這些錢會在未來１２個月花出去，其中一部分會變成中國的訂單。筆者更擔心運輸瓶頸

。北美線的船運能力嚴重不足，集裝箱嚴重不足。船員上岸需要隔離，所以船員也嚴重不足。這

些的直接後果是貨物運輸受阻。另外原材料價格暴漲，讓很多接單的出口企業直接虧損。這次經

濟復甦中，供應鏈短路所造成的生產中斷、運輸不暢、原物料價格上漲是史無前例的。這種「非

典型成本通脹」究竟會給製造業盈利和通貨膨脹前景帶來甚麼，各國央行又如何應對，是值得特

別關注的。



本周市場三大焦點：１）歐洲央行例會，聚焦在如何調整購債規模，ＰＥＰＰ有可能每月減

少２００億歐元，不過這不是歐洲退出ＱＥ的開端。２）美國５月核心通脹預計環比０﹒５％，

同比突破３﹒５％。３）中國５月份銀行信貸和全社會融資數據，可以一窺人民銀行回收流動性

的力度。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

