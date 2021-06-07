《日入而息》匯控換亞太區舵手接替王冬勝，消費券最快本月公布

《今天重點》﹡廖宜建及Ｓｕｒｅｎｄｒａ Ｒｏｓｈａ任匯豐亞太區聯席行政總裁；王冬

勝稱匯豐業務持續穩固，亞太區是未來核心

﹡陳茂波稱最快本月公布消費券安排，７月開始接受登記；南向通不用跨境來

港開戶，先於銀行進行；樓市受經濟及就業等影響，籲置業量力而為

﹡證監會表示與內地部門就理財通緊密合作，通關受限成港銀銷售挑戰；渣打

料理財通可提供更多選擇予投資者作分散投資；匯豐料跨境理財通南向及北

向交易均有一定需求

﹡時代天使（０６６９９）錄２４１３億元孖展，超購８２７﹒８倍

﹡本港新增７宗確診，１宗本地個案涉確診少女家姐

﹡５月美元計出口增速回落至２７﹒９％與進口同遜預期

﹡外匯局官員表示開展數字人幣資本項可兌換跨境沙盒試點；外匯局表示５月

外儲升０﹒７４％，市場總體理性有序



《即日市況》﹡科網及濠賭股沽壓沉重，港股挫１３０點報２８７８７守五十天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒２１％，分析料出口、順差已見頂



《美元匯價》﹡美匯應有支持，續優先考慮低位吸納；歐元最新報１﹒２１５４╱５８，日

圓最新報１０９﹒４１╱４２



《公司資訊》﹡傳滴滴出行放棄來港ＩＰＯ，年內將赴美上市

﹡中廣核新能源（０１８１１）５月完成發電量按年升３５﹒１％

﹡天成（００１０９）仰光鐵路光纜業務已被終止，可能出售相關權益

﹡四環醫藥（００４６０）附屬開發的德谷門冬雙胰島素注射液已獲頒臨床試

驗批件

﹡百濟（０６１６０）於ＡＳＣＯ年會公布百澤安關鍵性臨床數據

﹡金界（０３９１８）擬按３﹒５億美元票據發行額外票據

﹡帝國集團環球（００７７６）旗下電競隊ＮＶ騰訊視頻戰隊獲和平精英冠軍

﹡恆生（０００１１）推出「Ｖｉｒｔｕａｌ＋」商業戶口，助初創企業起步

﹡恆達科技（０１７２５）ＣＥＯ馬富軍辭任，由文壹川接任

﹡中駿商管香港ＩＰＯ今日展開預路演

﹡奈雪的茶已通過上市聆訊，傳今日起評估ＩＰＯ需求

﹡據報融信服務開始評估ＩＰＯ需求

﹡派對文化（０１５３２）折讓９﹒３％配股，淨籌３１００萬元

﹡美麗華酒店（０００７１）年初至今入住率約３至５成，房價表現平穩

﹡渣打支持國開行及進出口銀行發行境內美元債

﹡廖宜建及Ｓｕｒｅｎｄｒａ Ｒｏｓｈａ任匯豐亞太區聯席行政總裁；王冬

勝稱匯豐業務持續穩固，亞太區是未來核心

﹡復宏漢霖（０２６９６）公布ＨＬＸ１０二期臨床試驗數據

﹡銀城國際（０１９０２）５月總合約銷售額按年升２﹒５倍

﹡綠科科技國際（００１９５）完成雷尼森的新礦產資源估算

﹡永安（００２８９）Ｉａｉｎ Ｆｅｒｇｕｓｏｎ Ｂｒｕｃｅ不再任審委

會主席

﹡海普瑞（０９９８９）附屬生產的預防血栓藥獲玻利維亞國家藥理學委員會

批准上市

﹡聯邦制藥（０３９３３）附屬的腦退化症藥物獲藥監局通過仿製藥質量和一

致性評價

﹡萊爾斯丹（００７３８）首財季零售業務同店銷售按年增長４８﹒５％

﹡重慶農村商業銀行（０３６１８）３０億元人民幣綠色金融債券已完成發行

﹡茂宸集團（００２７３）斥１﹒４７億認購時代天使（０６６９９）ＩＰＯ

逾８４萬股股份

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收賬款，涉資７７６０萬人民幣

﹡東亞銀行（０００２３）全面革新「至尊理財」品牌



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）獲國資委同意吸收合併平莊能源

﹡光大環境（００２５７）與亞行簽署ＭＯＵ，在越南合作發展垃圾發電

﹡中國中車（０１７６６）未被包括在美國６月３日頒布的行政命令附件內



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）生產經營一切正常，從未出現利息晚付及本金逾期歸還

情況

﹡騰訊高管用「豬食論」抨擊短視頻行業，字節跳動以封禁大事記回禮

﹡吉利（００１７５）５月總銷量按年減少１２％，首５個月增長２６％



《中國要聞》﹡５月境外機構人幣債券托管面額環比增４１３億人幣

﹡境外機構５月增持中國國債２５８億元，環比降約五成

﹡５月美元計出口增速回落至２７﹒９％與進口同遜預期

﹡首五月中國一般貿易進出口同比增３２％比重提升

﹡海關表示５月稀土出口量創一年高，首五月增８﹒７％

﹡外匯局官員表示開展數字人幣資本項可兌換跨境沙盒試點；外匯局表示５月

外儲升０﹒７４％，市場總體理性有序

﹡機構料５月出口維持高位，進口或增超五成逾創十年高

﹡寧德時代本周現天價解禁，涉市值４１１６億人幣

﹡內地今年新發ＥＴＦ達１０６隻，超過去年全年

﹡中行江西分行評估「生育消費貸」，惹網友罵聲一片

﹡深房理部分核心人物被查處，更多調查結果有望出爐

﹡商務部表示ＡＰＥＣ貿易部長會議取得三大成果

﹡上交所表示去年房地產企業籌資現金流大幅下滑９４％；上交所去年股票

ＩＰＯ數量和融資額均居全球首位

﹡上海、南京等長三角８城試點異地購房提取公積金服務

﹡自貿港建設方案發布滿周年，銷售免稅品４５５億元人民幣

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡中行、中信銀行、廣發銀行宣布支持鴻蒙系統

﹡中國支持Ｇ２０國家對Ｇ７徵稅規則協議採取務實行動

﹡中國５月末外儲增加２３６﹒２億美元，連升第二個月

﹡上海近２萬家高新技術企業去年實現營收３﹒４３萬億

﹡全國人大擬放權上海市人大製定浦東新區法規

﹡印花稅法二審表示可對居民住房需求保障等減免印花稅

﹡中國擬立法規定職業教育與普通教育同等重要

﹡兩部門表示加快培育一批具國際競爭力的區塊鏈「名企」

﹡中證監美元接收中國中免境外首次公開發行股份申請



《寶島快訊》﹡台股小幅收跌０﹒４％，台灣三級警戒管制延至本月底



《其他消息》﹡全國僑聯副主席表示支聯會只有解散或取締兩個選擇

﹡港台工會及記協司法覆核《頭條新聞》被警告案開審

﹡陳茂波稱最快本月公布消費券安排，７月開始接受登記；南向通不用跨境來

港開戶，先於銀行進行；樓市受經濟及就業等影響，籲置業量力而為

﹡新一輪「賞你遊香港」首日出團，旅發局擬推新計劃

﹡唐英傑案加控危險駕駛獲法官批准

﹡證監會表示與內地部門就理財通緊密合作，通關受限成港銀銷售挑戰

﹡立法會議員質疑房委會將工廈改建公屋進度太慢

﹡金管局表示５月底官方外匯儲備資產增加３９美元

﹡積金局表示２０２０至２１年度強積金回報率２８％，總資產升３５％

﹡２０２３年到期銀債本月派第一次息，年利率３﹒５厘

﹡渣打料理財通可提供更多選擇予投資者作分散投資

﹡匯豐料跨境理財通南向及北向交易均有一定需求

﹡一手新盤搶購買力，十大屋苑周末交投按周跌約一成

﹡深股通額度全日淨流出逾１４億元；滬股通額度全日流出４５００萬元，陸

股通流走近４０億

﹡耀才予旗下員工免按金免利息認購５手ｉＢｏｎｄ

﹡ＷｅＬａ表示客戶人數突破１０萬，冀年底增至２０萬

﹡屯馬線本月２７日全線開通，紅磡站將重新佈局及提升設施

﹡據報港航停運Ａ３２０機隊一年，或裁減一半員工

﹡信諾報告指港人壓力指數全球第五，整體健康指標低於全球平均水平

﹡Ｓｐａｃｅｓｈｉｐ與ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推全港首個國際物流保障

﹡富途表示ｉＢｏｎｄ獲逾３萬人認購，累積金額達１５億港元

﹡中原新增租金指數ＣＲＩ，料下半年租金升５％



《大國博弈》﹡中國首五月對美國出口增４９﹒８％進口增５９﹒８％

﹡拜登望與俄關係穩定，普京警告美國將後悔以美元制裁

﹡美國貿易代表戴琦稱中美貿易關係存在嚴重失衡

﹡美軍機降落台灣，陸方促美國將一個中國表態落到實處



《谷針新招》﹡恆地（０００１２）推９９９足金抽獎「谷針」，頭獎價值１００萬元

﹡領展（００８２３）推２００萬元抽獎活動，包括酒樓現金券及家電



《新冠肺炎》﹡本港新增７宗確診，１宗本地個案涉確診少女家姐

﹡深圳龍崗增１宗確診，曾進行１１次核酸檢測均呈陰性

﹡澳門表示明早起往返廣東人士須持４８小時陰性核檢證明

﹡台灣將延長三級警戒限制兩周至６月２８日

﹡台灣單日新增２１１例本土確診，再多２６人不治

﹡英國衛生大臣夏國賢稱確認如期月中解除封鎖為時尚早

﹡回港易不適用廣州５區，深圳佛山有地區列入風險名單

﹡珠澳口岸出入境要求由７天陰性證明調整至４８小時內

﹡港府調整回港易風險地區名單，以小區為最小單位

﹡蕭傑恆稱１７歲女生個案似乎是其他輸入個案「走漏」

﹡陳茂波呼籲各界接種疫苗，恢復與內地及國際人員往來

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