《日出而作》美股三指升跌不一，市場關注通脹數據



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４６３０．２４ 跌 １２６．１５點╱０．３６％

標普５００ ４２２６．５２ 跌 ３．３７點╱０．０８％



納斯達克 １３８８１．７２ 升 ６７．２３點╱０．４９％

倫敦富時１００ ７０７７．２２ 升 ８．１８點╱０．１２％

法蘭克福ＤＡＸ １５６７７．１５ 跌 １５．７５點╱０．１０％

巴黎ＣＡＣ４０ ６５４３．５６ 升 ２７．９０點╱０．４３％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．２７，歐元兌美元１．２１９１



《最新資訊》﹡投資者保持觀望態度，美股個別發展納指續升６７點

﹡美債息持平拖累美元走低，關注歐洲央行和聯儲局會議

﹡王毅鼓勵緬甸各方開展對話重啟民主轉型進程

﹡北約秘書長史托騰伯：中國不認同北約價值觀

﹡布林肯正與盟國就北京冬奧採取共同態度進行磋商

﹡美國安顧問沙利文拜登與普京會晤可確定俄羅斯態度

﹡美國國務卿布林肯暗示或與台灣重啟貿易投資磋商

﹡傳七國集團考慮在本周峰會聲明中提及台海問題

﹡全民國際（０８１７０）首三季純利不低於８００萬

﹡億都（００２５９）料全年純利增５０％

﹡威高國際料全年虧損收窄，不多於１﹒９８億元

﹡聯儲局隔夜逆回購使用量再創新高至近４８６１億美元

﹡華府機密文件據報確認武漢實驗室病毒洩漏假說可信

﹡廣東新增１０宗本地確診９宗無症狀，廣州佔多數

﹡中盈（００７６６）擬夥螞蟻旗下基金拓越南第三方支付

﹡中國白銀（００８１５）附屬停產整改影響收入，存貨值或削２４億人幣

﹡加密資產管理一哥金市資金轉投比特幣

﹡利駿（０８３６０）擬十合一後折讓２７％一供三，籌７１９６萬還債

﹡李氏大藥廠（００９５０）公布抗血栓藥安菲博？臨床試驗結果

﹡亞洲電視（００７０７）主席鄧俊杰涉刑毀被捕

﹡卓航控股（０１８６５）控股合資拓中山新型高科技產業園

﹡金界（０３９１８）額外發行２億美元優先票據

﹡阜博（０３７３８）建議股份一拆四，每手買賣單位不變

﹡恆達科技（０１７２５）拓智慧城市衛星大數據應用及解決方案

﹡香港電視（０１１３７）獨立客量創新高，第四季開品牌網上銷售平台

﹡國銀租賃（０１６０６）訂１２億人幣融資租賃，利息２﹒７億人幣

﹡康德萊（０１５０１）心臟瓣膜附屬增資８１５萬人幣

﹡康德萊（０１５０１）心臟瓣膜附屬增資８１５萬人幣

﹡惠記（００６１０）夥路勁（０１０９８）投上海住宅地最高逾２５億人幣

﹡智富資源（００００７）發行２０００萬元可換股債券，換股價溢價近７倍

﹡新秀麗（０１９１０）修訂信貸協議，已還債２﹒２５億美元

﹡瑞安房地產（００２７２）１６億元合資上海太平橋項目，佔５０％股權

﹡榮智控股（０６０８０）７２５萬元售物業，料收益１５萬元

﹡綠色動力環保（０１３３０）五股東限售股將流通，合共１﹒３９億股

﹡瀛晟（００２０９）附屬一千萬人幣獲山東農產品批發市場五年經營權

﹡瀛海（０８６６８）全權收購環亞國際旅行社，總代價８０萬人幣



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）終止建議發行Ａ股可轉債

﹡中國誠通（００２１７）訂７２６０萬元融資租賃，收入９４５萬元

﹡洛陽玻璃（０１１０８）終止購晶華玻璃控股權

﹡廣深鐵路（００５２５）計劃終止美國存託憑證，料１０月生效



《神州民企》﹡天倫燃氣（０１６００）控股股東折讓９％售１２％股權予珠海港

﹡比亞迪（０１２１１）５月銷量４﹒６萬輛，升近４６％

﹡首控（０１２６９）折讓１３％配股，籌３１２２萬還債

﹡青浦消防（０８１１５）交回上海廠房獲補償８７００萬人幣



《中國要聞》﹡王毅晤新加坡外長冀盡快簽署實施陸海新通道合作

﹡銀保監向機構股東不得以委託資金等非自有資金入股

﹡上海研究國際金融中心、虹橋樞紐建設，吸引企業投資

