《華爾街內望》投資者保持觀望態度，美股個別發展納指續升６７點

《經濟通通訊社８日專訊》投資者保持觀望態度，在各國達成全球最低企業稅率協議、通脹

憂慮之間作權衡，並等待下一個市場催化劑，美股周一（７日）個別發展，當中納指續升。

道指跌１２６點或０﹒３６％，報３４６３０點。標指跌３點或０﹒０８％，報４２２６點

。納指高６７點或０﹒４９％，報１３８８１點。

美國、英國和其他國家上周六（５日）達成一項具里程碑意義的協議，支持將全球最低企業

稅率設定為至少１５％。美國財長耶倫稱，這是一項重大、史無前例的承諾，將終止全球稅收的

尋底競爭。

美國國會正在加倍努力，以起草一項兩黨合作的新基建支出一攬子計劃，眾議院民主黨人預

計最早將於周三（９日）提交一項議案進行投票表決。

指標十年期國債收益率漲不足１個基點，報１﹒５６７％。兩年期國債收益率亦漲不足１個

基點，報０﹒１５２７％。

板塊方面，資源股跌幅最大，地產股領漲。個股方面，ＡＭＣ跳漲１４﹒８％，上周累計飆

升８５％。ＧａｍｅＳｔｏｐ和Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ漲幅達７％至１４％不等。

Ｂｉｏｇｅｎ急升３８﹒３％，有消息指美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）批准其治療阿爾

茨海默症的藥物Ａｄｕｃａｎｕｍａｂ。

數據中心營運商ＱＴＳ Ｒｅａｌｔｙ Ｔｒｕｓｔ跳漲２１﹒２％，有報道指與投資公司

黑石集團達成交易，後者將以６７億美元收購該公司。

皇家加勒比遊輪微漲０﹒４％，旗下６艘郵輪將於明後兩月開始從佛州和德州的港口啟航，

其競爭對手嘉年華和挪威郵輪分別漲１﹒１％和３﹒１％。

（ａｌ）

