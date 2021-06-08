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即市新聞

08/06/2021 07:50

《華爾街內望》投資者保持觀望態度，美股個別發展納指續升６７點

　　《經濟通通訊社８日專訊》投資者保持觀望態度，在各國達成全球最低企業稅率協議、通脹
憂慮之間作權衡，並等待下一個市場催化劑，美股周一（７日）個別發展，當中納指續升。
　　道指跌１２６點或０﹒３６％，報３４６３０點。標指跌３點或０﹒０８％，報４２２６點
。納指高６７點或０﹒４９％，報１３８８１點。
　　美國、英國和其他國家上周六（５日）達成一項具里程碑意義的協議，支持將全球最低企業
稅率設定為至少１５％。美國財長耶倫稱，這是一項重大、史無前例的承諾，將終止全球稅收的
尋底競爭。
　　美國國會正在加倍努力，以起草一項兩黨合作的新基建支出一攬子計劃，眾議院民主黨人預
計最早將於周三（９日）提交一項議案進行投票表決。
　　指標十年期國債收益率漲不足１個基點，報１﹒５６７％。兩年期國債收益率亦漲不足１個
基點，報０﹒１５２７％。
　　板塊方面，資源股跌幅最大，地產股領漲。個股方面，ＡＭＣ跳漲１４﹒８％，上周累計飆
升８５％。ＧａｍｅＳｔｏｐ和Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ漲幅達７％至１４％不等。
　　Ｂｉｏｇｅｎ急升３８﹒３％，有消息指美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）批准其治療阿爾
茨海默症的藥物Ａｄｕｃａｎｕｍａｂ。
　　數據中心營運商ＱＴＳ　Ｒｅａｌｔｙ　Ｔｒｕｓｔ跳漲２１﹒２％，有報道指與投資公司
黑石集團達成交易，後者將以６７億美元收購該公司。
　　皇家加勒比遊輪微漲０﹒４％，旗下６艘郵輪將於明後兩月開始從佛州和德州的港口啟航，
其競爭對手嘉年華和挪威郵輪分別漲１﹒１％和３﹒１％。
（ａｌ）

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