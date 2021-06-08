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即市新聞

08/06/2021 08:26

《盤前攻略》港股科技板塊今日或反彈，恒指料好淡角力戰二萬九

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注通脹數據，其中包括５月
份ＣＰＩ數字，假如升幅繼續擴大，可能引發美聯儲提早退出寬鬆貨幣政策揣測。個股方面，醫
療股普遍回吐，默沙東跌１﹒７７％為表現最差道指成分股，聯合健康跌１﹒３３％；部分科技
股則略為反彈，微軟高收１﹒２％為最佳道指成分股，蘋果輕微高收０﹒０１％，Ｓａｌｅｓｆ
ｏｒｃｅ升０﹒２８％。最終道指收報３４６３０點，跌１２６點或０﹒３６％；納指收報１３
８８１點，升６７點或０﹒４９％；標指收報４２２６點，跌３點或０﹒０８％。

＊夜期低水２４點＊
　
　　港股夜期收報２８７６３，收漲１５點，低水２４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數漲３７點報２８８２４點，預託證券榮辱互見，騰訊較港股升０﹒７８
％，折合港元報６０５﹒１８元。匯控較港股升０﹒４７％，折合港元報４８﹒９３元。友邦較
港股升０﹒１２％，折合港元報９７﹒４７元。長和較港股跌１﹒０９％，折合港元報５９﹒７
４元。中行較港股跌０﹒１０％，折合港元報２﹒８３元。國壽較港股升０﹒０６％，折合港元
報１５﹒８９元。中石化較港股跌０﹒３８％，折合港元報４﹒２７元。阿里巴巴較港股跌０﹒
７７％，折合港元報２１０﹒３６元。美團較港股升０﹒６２％，折合港元報３０１﹒８５元。

＊港股上演好淡角力，料今早再戰二萬九＊

　　隔晚美股三大指數升跌不一，惟科技股有追捧，預計今日亞洲市場有反彈，而有「黑期」之
稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２８８８１點，升９５點或０﹒３３％，預計今日港股將跟隨外圍
反彈，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）料有不錯升幅，昨日恆指曾挑戰二萬九但不成
功，預計今日將會再度挑戰該位，好淡雙方料在２８８００至２９０００之間角力，如投資者有
貨可繼續持有，如無貨則可繼續觀望，除非恆指突破２９２００點並企穩高收，若跌穿２８６１
５（昨日低位）則可考慮增持，否則今日炒即市容易「好淡雙殺」。（ｕｌ）

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