《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫謂：通脹來了

《缸邊隨筆》昨文（７日）文題是：《又盲又聾的聯儲局》，講的是，聯儲局當看不到通脹

。但十分可惜，美財長耶倫上周六（５日）公開對媒體就謂：美通脹來了。



美聯儲局在上周五（４日）仍謂就業數據不夠勁，通脹不用怕。但翌日，上周六（５日），

美財長就謂：美通脹來了，就是唔俾面。



其實美通脹「已來」是全華爾街都知道的事，但美儲局仍扮盲扮聾而已！



早前，拜登一公布其６萬億刺激經濟方案，美股急掉頭，美１０年債息急抽升，原因清楚不

過，你拜登祭出自二戰以來美國聯邦政府的最大支出，你想通脹不升？



在拜登未祭出其６萬億刺激方案前，美國已因特朗普搶頭威派錢，拜登唔執輸又派錢，而使

到失業的美國工人所得的失業救濟金，可以與未失業時看齊，於是不少美國國內物價便被抬升。



＊ＣＰＩ料升至４％＊



巴菲特兩月前在其股東會上就表示：通脹會來，因為他老人家所持股票的公司，紛紛加價。

巴菲特嗜買美國民生用品股，這些公司要加價，即是在美國ＣＰＩ內覆蓋的民生用品都要加價。



巴菲特老闆話加價，作為巴菲特老闆所持民生用品公司的顧客（消費者）、耶倫、鮑威爾等

，就不感到荷包赤？還要講通脹未來，通脹只會穿腸過，是暫時性的？



耶倫今次改口話升，是因為將公布的ＣＰＩ可能會升至４％，不是耶倫講的３％，也不是美

儲局做的２％。



耶倫於２０１７年６月時謂：在她這生，應不會再有新金融危機（Ｎｏ ｎｅｗ

ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｃｒｉｓｉｓ）。真？







＊中海油現價買入＊



昨在《午市閒談》，筆者推介了中國海洋石油（００８８３）。中海油是中國最大的海上原

油及天然氣生產商，主要在中國海上從事原油、天然氣及其他石油產品的勘探、開發、生產及銷

售等業務。



石油石化股昨普遍上升，上日已獲北水青睞的中海油昨收報８﹒７２元，升２﹒３５％，升

幅為同類股份之冠；預期市盈率４﹒４７倍，預期周息率９﹒４８％。



＊首季業績明顯改善＊



油價繫於未來供需博弈，而市場憧憬環球經濟復甦及需求強勁，故外圍油價趨升；另中國本

周對部分成品油徵收進口稅，也將利好包括中海油在內的「三桶油」股價。



中海油今年首季營收升逾２０％至４９９﹒２３億元人民幣，比去年全年度營收有所改善，

其中石油液體增逾２４％；期內淨產量增４﹒７％，其中中國淨產量更上升８﹒７％。



花旗、匯豐證券、大摩以及高盛４間券商予中海油的目標價介乎１１至１４﹒３元之間，目

標價平均為１２﹒３６元。



＊走勢望好可追落後＊



周線圖上，中海油昨午開始發力，相信是「三桶油」輪動之象。如是你杯茶，可考慮現價吸

納，短期阻力８﹒９５元，目標同樣先看８﹒９５元，再望１０﹒３元；短期支持８﹒４元，跌

穿８﹒２元止蝕。



編按：其餘「兩桶油」評論，請收看昨《午市閒談》視頻。







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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

