港股高開１１３點報２８９００點，藥明百威各漲近２％

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，而亞洲股市今早同樣走勢各異，日

經升１０６點，首爾指數跌２點，而港股則高開１１３點，其中藥明（０２２６９）及百威（０

１８７６）升１﹒９％，帶動大市氣氛；吉利（００１７５）５月總銷量按年減少１２％，今日

股價低開２﹒８％為最差表現藍籌。恆生指數開報２８９００，升１１３點或升０﹒３９％，主

板成交２４﹒３３億元。國企指數報１０７９５，升４７點或升０﹒４４％。恆生科技指數報８

０７９，升３７點或升０﹒４６％。

科技股方面，眾安在線（０６０６０）升２﹒０５％，報３９﹒８元；金軟（０３８８８）

升１﹒７９％，報５４元；小米（０１８１０）升１﹒７６％，報２８﹒８５元；閱文（００７

７２）升１﹒７６％，報９２﹒５５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒１７％。

中芯（００９８１）升１﹒４６％，報２４﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒

４％。ＡＳＭ（００５２２）升１﹒３６％，報１０４﹒４元，

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報４８﹒７元；港交所（００３８８）升０﹒２

１％，報４７２﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒９２％，報６０６元；建行（００９３９）

升０﹒６５％，報６﹒２４元；友邦（０１２９９）升０﹒６２％，報９７﹒９５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明（０２２６９） １２１﹒９０元 升１﹒９２％

百威亞太（０１８７６） ２６﹒８０元 升１﹒９０％

小米（０１８１０） ２８﹒８５元 升１﹒７６％

創科（００６６９） １３８﹒００元 升１﹒６９％

比亞迪（０１２１１） １９２﹒４０元 升１﹒４２％

舜宇（０２３８２） ２０２﹒６０元 升１﹒２０％

碧桂園（０２００７） ９﹒４６元 升１﹒１８％

蒙牛（０２３１９） ４４﹒５５元 升１﹒０２％

申洲（０２３１３） １９２﹒６０元 升１﹒００％

恆安（０１０４４） ５２﹒２５元 升０﹒９７％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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眾安在線（０６０６０） ３９﹒８０元 升２﹒０５％

金軟（０３８８８） ５４﹒００元 升１﹒７９％

小米（０１８１０） ２８﹒８５元 升１﹒７６％

閱文（００７７２） ９２﹒５５元 升１﹒７６％

中芯（００９８１） ２４﹒３０元 升１﹒４６％

ＡＳＭ（００５２２） １０４﹒４０元 升１﹒３６％

平安好醫生（０１８３３） ９０﹒６５元 升１﹒２８％

舜宇（０２３８２） ２０２﹒６０元 升１﹒２０％

明源雲（００９０９） ３９﹒１０元 升１﹒０３％

京東集團（０９６１８） ２９２﹒００元 升０﹒９７％

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（ｕｌ）

