《盤後部署》後市聚焦中美５月通脹數據，料續區間波動

《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股今早偏軟，港股連跌四日後，今日亦高開低走。恆指高開１
１３點，甫開曾彈１９１點，見２８９７９點暫時高，受制兩萬九。Ａ股受壓，港股掉頭向下，
倒跌１４４點見２８６４２點，復失２０天線（約２８６８４點）和５０天線（約２８７００點
）滙聚。午後港股波動更大，跌穿上午低位至２８６３８，不過未失守昨日低位。尾市跌幅收窄
，最終收報２８７８１，跌５點或跌０﹒０２％，主板成交１２２６﹒４２億元。國企指數報１
０７２９，跌１８點或跌０﹒１７％。恆生科技指數報７９８１，跌６１點或跌０﹒７７％。
即月期指新報２８６６４，跌８４點，低水１１７點。即月國指期貨報１０６６７，跌４６
點，低水６３點。即月科指期貨新報７９６３，跌９８點，低水２４點。
內地股市續軟，上證綜合指數報３５８０，跌１９點或跌０﹒５４％；深證成份指數報１４
７１６，跌１４５點或跌０﹒９８％。兩市全日成交９８５４億元人民幣，按日增加３﹒８％。
＊美商務部長料晶片危機明年更嚴重＊
晶片危機導致美國製造業生產受到負面打擊。美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏ
ｎｄｏ）接受美國媒體ＣＮＢＣ訪問時表示，全球晶片短缺危機將於未來數月持續損害市場，明
年則可能成為每日的挑戰。雷蒙多又稱，總統拜登政府保持與持份者溝通，鼓勵晶片使用行業在
發出需求訊號時具透明度及準確。
美國執法部門官員稱，追查上月油管商Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ被黑客勒索案
件期間，追回２３０萬美元（１７９４萬港元）贖金。司法部官員披露，當時管道商支付的贖款
是４４０萬美元，當時換作７５個比特幣，而執法單位在５月底追查到一個與該次勒索相關的電
子錢包，凍結了６３﹒７個比特幣，是贖款的８５％。加密貨幣再度被拋售，據Ｃｏｉｎｄｅｓ
ｋ數據，比特幣失守３﹒３萬美元關，低見３２４４９美元。
＊上落市持續，留意廣州疫情發展及Ａ股表現＊
港股近期表現反覆，連跌四個交易日，但整體上仍然在２８５００至２９５００內上落，尚
未確定破位。跌市主要受累Ａ股受壓，加上疫情影響，市場風險胃納升溫。恆指在６月２日曾造
出２９４９０點的高位，惟接下來市況出現調整，今日曾低見２８６３８，一度考驗２８６００
關支持。大致上，港股仍未算是向下突破，暫時只是上落市而已，後市仍是傾向反彈浪持續。
現時市場最大的危機是廣州疫情問題，若然疫情再次惡化，相信在Ａ股持續受壓情況下，港
股後市就好難做上去。後市聚焦中美分別將於明日（９日）及周四（１０日）公布５月份通脹數
據，暫未有明確方向。（ｃａ）
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