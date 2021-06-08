【全球放水】聯儲局隔夜逆回購使用量再創新高至近４８６１億美元

《經濟通通訊社８日專訊》紐約聯儲行周一（７日）公布最新數據顯示，聯儲局用於控制短
期利率的的逆回購操作周一吸引４８６０﹒９７億美元現金，創下歷史新高，涉及４６個機構，
金融機構以零利率將現金存放在儲局，表明在低息環境下幾乎沒有其他投資選擇。
受儲局的資產購買計劃，以及財政部向各機構、實體和個人支付援助資金影響，金融市場在
過去幾個月現金充裕，而這些資金已流入２０１３年推出的逆回購工具。
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