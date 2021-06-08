  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/06/2021 08:37

【全球放水】聯儲局隔夜逆回購使用量再創新高至近４８６１億美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》紐約聯儲行周一（７日）公布最新數據顯示，聯儲局用於控制短
期利率的的逆回購操作周一吸引４８６０﹒９７億美元現金，創下歷史新高，涉及４６個機構，
金融機構以零利率將現金存放在儲局，表明在低息環境下幾乎沒有其他投資選擇。
　　受儲局的資產購買計劃，以及財政部向各機構、實體和個人支付援助資金影響，金融市場在
過去幾個月現金充裕，而這些資金已流入２０１３年推出的逆回購工具。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道07/06/2021
【谷針新招】恆地推999足金抽獎　頭獎價值100萬
中國故事07/06/2021
《神州經脈》5月外貿數據遜預期　外儲規模連升兩月　滬指收漲
市場動向07/06/2021
做老闆 一定要識保　為公為私不看後悔
市場動向07/06/2021
恒大回應來了！公司經營一切正常
FOCUS07/06/2021
【FOCUS】晚來天「奈雪」　能抽一手無?
財經熱話07/06/2021
【陶觀天下】陶冬：美工資連環漲加速，人民幣國際化重開
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金