《外企動向》傳蘋果正與寧德時代及比亞迪洽談電動車電池供應

《經濟通通訊社８日專訊》據路透社引述熟知內情消息人士指，蘋果正與中國電池供應商寧

德時代（深：３００３７５）及比亞迪（０１２１１）就電動車項目的電池供應進行初步洽談。

消息指相關洽談未確定，未知是否會和寧德時代或比亞迪達成協議，不過消息指蘋果已將在

美國建設製造工廠作為成為其電池供應商的條件。（ａｌ）

