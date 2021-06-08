《台股攻略－黃振宇》台股微跌８點收市，堅守萬七點關口

《台股攻略》台股今日（８日）於高位震盪，加權指數開市不久便升近百點，惟資金入市高

追意願不高，影響上升動力，最終收１７０７６點，微跌８點，成交金額則進一步縮減至

３４７８億元（新台幣．下同），創下兩個月以來新低。

電子板塊表現乏力，台積電中段曾升至５９５元，惟後勁不繼，收５８９元，跌０﹒５％。

聯發科及聯電均於前收市價附近向下調整，分別收９６６元及５２﹒２０元，跌０﹒７％及

０﹒２％。其他電子股方面，晶圓測試廠京元電子受疫情影響，估計六月產量將減少３０％至

３５％，收４２﹒１５元，跌０﹒８％；其餘測試廠股價表現強勁，超豐股價升近４％，收

７３﹒５０元，而南茂、華泰、頎邦及菱生股價升幅亦有４％至７％不等。航運股經昨日

（７日）整理後，因運費高企關係，相關股份股價全面反彈，三大貨櫃指標股均紅盤高收。長榮

、陽明及萬海均有４％至７％升幅，分別收１１５﹒５０元、１１４﹒５０元及１６５元；而散

裝航運股則因為５月盈利表現理想走強，其中四維航及台航均以漲停價３６﹒９０元及

４３﹒６０元收市。連續六個交易日跌停的高端疫苗於早市時由１９０﹒５０元升至２２８元漲

停收市，其表現刺激相關股份造好，包括永昕及生華科漲停，基亞、紘康及東洋等亦收紅盤，分

別升８﹒７％?９﹒８％及３﹒６％。

資金近期鍾情於傳統產業類股份，而電子股表現仍舊疲弱，預料台股短期於１７０００點上

下震盪。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

