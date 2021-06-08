《窩輪豪情－梁業豪》加緊觀察２８５２８

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費業

、醫療保健業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股

票現為華潤啤酒（００２９１）、閱文集團（００７７２）與瑞聲科技（０２０１８），可用作

買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選中華煤氣（００００３）、中國銀行（０３９８８）與海螺水泥

（００９１４）。

昨天（７日）港股表現欠佳，今早（８日）好友發動反攻；吉利汽車（００１７５）於

２０﹒５０元尋獲即市重要支持，令投資者的入市意欲增強。恆指期貨陰陽燭小時上，價位從昨

早低位２８５２８的反彈力度十足，現已迫近昨早高位２８９３８。短期調整浪是否已經完結，

暫時未可斷定。不過，大家可假設２８５２８已經是即市重要支持位，惟切步估計，正在下移中

的保歷加通道頂部附近仍會有淡友重兵駐守。若價位再度下試２８５２８關口支持時呈現積極的

主動買盤（可短暫失守），短期調整將很大機會已經或快將完結。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

