《談國論企－黎偉成》須愛護港人始能谷針防抗變種惡疫

《談國論企》香港面對的不僅止國家安全問題，同樣重要的是對新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９

惡疫的防控工作，特別是有十分充足的疫苗供應情況底下居然出現超低接種率，問題在於港府庸

官至今仍不理會接種疫苗者的生理和心理變異，沒有愛民護民之心就當然沒有太多人願意接受誰

都知道沒有百分之百的醫療。亟促港官不再離地卸責，認認真真的關心愛護接種疫苗者，才能改

善接種情況，千萬不要失德地恐嚇，否則第五波之襲快來矣！



＊香港庸官卸責不顧接種疫苗者事後感應＊



尤其是香港的疫情反覆。最新而又引人以憂者，當然是天水圍有１７歲少女染疫，屬變種病

毒，而其母親及姐姐也確診，潛伏期內到過荃灣、尖沙咀及深水埗等多處地方，卻沒有使用「安

心出行」，在社區播病的實況，難以估量，使香港面對新一輪的壓力，是港股表現續遜於亞洲其

他市場的其中原因。

更大問題，是香港特區政府還只是僅止於對染疫的母女三人所居的大廈進行檢測，暫時沒有

強有力的應變和處理辦法，難道「江郎」才盡？或其實一點也不具才？

要申報，我本預約在２０２１年３月１４日接種疫苗，爽約，終於再約在５月２４日至打第

一針，怕甚麼？要怕的東西很多，重點有：

最怕的，是（甲）港府一眾庸官卸責劣行，彰彰明甚，特別是（一）庸官由始至終沒有向港

人不厭其煩地詳細解釋香港可供接種的疫苗資料和特點，如科興的滅活疫苗、復星與Ｂｉｏ

Ｔｅｃｈ的復必泰之ｍＲＮＡ兩大疫苗的在世界廣為披露的資料，只是反覆說甚麼「打啦，打咗

好過唔打」、「早啲打好過遲打」，有如「江湖佬」賣藥，沒有半丁點專業。

尤其是（二）醫療、醫學上沒有百分之百的保證，只有醫者父母心的專業行為，和一旦在出

現問題時的高度嚴格關心和愛護的後續行為。但香港庸官居然重覆接種疫苗者事後出現的問題，

與「疫苗沒有直接關係」，卻縮骨地說「不排除」，１０億元的基金已有，似乎不肯動用，反觀

（１）美國，拜登力促打疫苗時表示已頓促幼兒機構要免費照顧種疫苗出事者的孩子。

和（２）澳門特首於年初披露有逾千人因不適宜接種疫苗而勸退，而香港庸官還是要打算接

種疫苗者事先問詢醫生，但家庭醫生又怎會負責地說「好」或「不好」？

更大問題為（３）香港一眾庸官不我自問責，反而為「政績」要「谷針」，甚至擬在稍遲時

候對未有接種疫苗者，卻一刀切地要在社區活動作出「封殺」，使港人絕對反感，又怎可以「谷

針」？

正正因為香港庸官的「堅如磐石」的官僚主義惡思劣行，使香港面對（乙）新一輪的惡疫肆

虐衝擊威脅，可見於有１７歲少女在未有離境記錄情況下被驗出病毒基因Ｂ﹒１﹒１﹒７，即帶

有英國變種病毒Ａｌｐｈａ，而ＣＴ低至１８，病毒量可能比香港１１個南非病毒個案，高

１０００倍，可能對社會造成更高的傳播壓力，情況更加嚴峻。

若香港出現第五波的疫情，受壓絕對不輕，因港人接種疫苗比率偏低，很難面對多個變種病

毒的威脅和打擊。

要指出者，為（丙）中央應嚴正地評估香港的疫情最新情況和變化，作出間直接的指示，否

則香港庸官防控不力，很有可能影響國家「外防輸入」政策的成效，而以廣州為主的廣東省疫情

就令人引以為憂。此須香港庸官不要繼續力求「通關」，而不好好切實地在香港作出清零，對國

家的防控惡疫會有十分重大的威脅和壓力。這是繼國安問題的另一個重大的防控疫情的大缺口。



＊問責官員要問責否則影響國家抗疫有缺口＊



我的要求（丁）是要問責。我絕對不是針對任何人，而是要求中央政府對港府對使香港難控

惡疫的庸官問責。香港的疫情本可如內地及澳門受控，但港府庸官還是保持英治時期的「殖民地

」心態，拒絕接受國家防控有力的方法，又只有「護理專業」而無醫理專業的胡作非為，使港人

所受的痛苦絕對嚴重。

不問責，誰甘心，誰肯支持防抗惡疫？這是香港很悲慘的故事。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

