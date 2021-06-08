《異動股》比亞迪（１２１１）漲近４％，獲大摩提升目標價

《經濟通通訊社８日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升３﹒６４％，報１９６﹒６元

，該股成交約１３１萬股，涉資２﹒５５億元。Ａ股（深：００２５９４）現價２００﹒１９元

人民幣，升９﹒８４元人民幣，或升５﹒１７％，成交１５﹒６８億元人民幣，涉及７９５萬股

。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２３﹒５２％。

大行大摩發表研究報告，將比亞迪目標價由１２６元升至１３２元，評級由「持平」降至「

跑輸大市」。

比亞迪公布，５月汽車銷量約４﹒６３萬輛，按年升約４５﹒５９％，當中新能源汽車佔３

﹒２８萬輛，按年升約１﹒９ 倍，而５月產量４﹒９萬輛，升５２％，當中新能源汽車佔３﹒

２萬輛。該集團指，首５個月銷量約１９﹒５７萬輛，按年增５６﹒６６％，而產量約２０﹒２

７萬輛，升近６２％。

現時，恆生指數報２８８９０，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交９０﹒０１億元。國

企指數報１０７８２，升３４點或升０﹒３２％。恆生科技指數報８０６４，升２１點或升０﹒

２７％。

即月期指新報２８８２１，升７３點，低水７０點。即月國指期貨報１０７３３，升２０點

，低水５０點。即月科指期貨新報８０６８，升７點。

上證綜合指數報３５９７，跌２點或跌０﹒０６％，成交４４２﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１４８８１，升１９點或升０﹒１３％，成交５５２﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪（０１２１１） １９６﹒６０元 升３﹒６４％

吉利 （００１７５） ２１﹒８５元 升３﹒５５％

敏實 （００４２５） ３５﹒８０元 升５﹒２９％

中升 （００８８１） ６７﹒３５元 跌１﹒２５％

美東 （０１２６８） ４１﹒４５元 跌０﹒８４％

雅迪 （０１５８５） １７﹒２４元 升０﹒２３％

長汽 （０２３３３） ２３﹒７５元 升２﹒５９％

永達 （０３６６９） １４﹒１４元 升０﹒２８％

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（ｕｌ）

