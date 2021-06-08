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即市新聞

08/06/2021 09:38

《異動股》比亞迪（１２１１）漲近４％，獲大摩提升目標價

　　《經濟通通訊社８日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股現價升３﹒６４％，報１９６﹒６元
，該股成交約１３１萬股，涉資２﹒５５億元。Ａ股（深：００２５９４）現價２００﹒１９元
人民幣，升９﹒８４元人民幣，或升５﹒１７％，成交１５﹒６８億元人民幣，涉及７９５萬股
。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２３﹒５２％。
　　大行大摩發表研究報告，將比亞迪目標價由１２６元升至１３２元，評級由「持平」降至「
跑輸大市」。
　　比亞迪公布，５月汽車銷量約４﹒６３萬輛，按年升約４５﹒５９％，當中新能源汽車佔３
﹒２８萬輛，按年升約１﹒９　倍，而５月產量４﹒９萬輛，升５２％，當中新能源汽車佔３﹒
２萬輛。該集團指，首５個月銷量約１９﹒５７萬輛，按年增５６﹒６６％，而產量約２０﹒２
７萬輛，升近６２％。
　　現時，恆生指數報２８８９０，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交９０﹒０１億元。國
企指數報１０７８２，升３４點或升０﹒３２％。恆生科技指數報８０６４，升２１點或升０﹒
２７％。
　　即月期指新報２８８２１，升７３點，低水７０點。即月國指期貨報１０７３３，升２０點
，低水５０點。即月科指期貨新報８０６８，升７點。
　　上證綜合指數報３５９７，跌２點或跌０﹒０６％，成交４４２﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８８１，升１９點或升０﹒１３％，成交５５２﹒３５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　１９６﹒６０元　　　升３﹒６４％
　　吉利　（００１７５）　　　２１﹒８５元　　　升３﹒５５％
　　敏實　（００４２５）　　　３５﹒８０元　　　升５﹒２９％
　　中升　（００８８１）　　　６７﹒３５元　　　跌１﹒２５％
　　美東　（０１２６８）　　　４１﹒４５元　　　跌０﹒８４％
　　雅迪　（０１５８５）　　　１７﹒２４元　　　升０﹒２３％
　　長汽　（０２３３３）　　　２３﹒７５元　　　升２﹒５９％
　　永達　（０３６６９）　　　１４﹒１４元　　　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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