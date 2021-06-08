《午市前瞻》港股續二萬九關爭持，專家料本周走勢續膠著

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股道指和標指向下，Ｇ７財長敲定全球最低企業稅率，納

指微升。港股連跌四日後高開１１３點報２８９００點。中國證券印花稅稅率維持不變，隨滬深

兩市反覆偏軟，港股半日最多倒跌１４４點見２８６４２點，收報２８６８５，跌１０１點或０

﹒３５％，主板成交６５０﹒０２億元。國指報１０６９７點，跌５１點或０﹒４８％。

友邦（０１２９９）跌０﹒２６％，報９７﹒１元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報

６０１﹒５元；匯控（００００５）平收，報４８﹒７元；美團（０３６９０）跌２％，報２９

４元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒２３％，報２０９﹒４元。

上證綜指報３５８１點，跌１８點或０﹒５１％，成交２８４３﹒０２億元人民幣。深證成

指報１４７４２，跌１１９點或跌０﹒８１％，成交３３９２﹒３６億元人民幣。



＊不鏽鋼交易所擬推碳酸鋰合約，贛鋒鋰業跌近半成＊



蘋果公司在今年全球開發者大會上，介紹ｉＯＳ １５、ｉＰａｄＯＳ １５、ｗａｔｃｈ

ＯＳ ８、ｍａｃＯＳ Ｍｏｎｔｅｒｅｙ等更新，主要為完善其生態圈功能，未有透露ｉＰｈ

ｏｎｅ１３的資訊。會後多隻概念股回落，瑞聲（０２０１８）跌１﹒３６％，報５４﹒２５元

；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒７２％，報５１﹒７元；聯想集團（００９９２）跌０﹒９

８％，報９﹒０６元；通達（００６９８）跌３﹒１３％，報０﹒６２元；鴻騰（０６０８８）

跌２﹒７８％，報２﹒１元。

市場研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ稱，今年首季全球智能手機銷售量較去年同期增長２６％，銷

售三甲依次為三星、蘋果及小米（０１８１０），其中小米市佔率為１２﹒９％。小米半日續挫

０﹒５３％，報２８﹒２元。

吉利汽車（００１７５）公布上月總銷量按年減少１２％， 首５個月總銷量５３﹒０１萬

部，按年增長２６％，低開後反彈升３﹒３２％，報２１﹒８元。比亞迪股份（０１２１１）上

月汽車銷量按年升約４５﹒５９％，首５個月銷量約１９﹒５７萬輛，按年增５６﹒６６％，比

亞迪升３﹒２７％，報１９５﹒９元。



＊內房股走高，恆大回購連升三日＊



內房為降債力谷銷量，多隻內房股走高，中海外（００６８８）升２﹒４％，報１８﹒７４

元；潤地（０１１０９）升１﹒６９％，報３６﹒１５元；碧桂園（０２００７）升１﹒９３％

，報９﹒５３元；恆大（０３３３３）上日回購逾２９００萬股，升１﹒５３％，報１１﹒９６

元。（ｎｓ）



＊張智威：料港股本周走勢仍膠著，建議部署比亞迪、吉利＊



港股近日走勢偏軟，而本周將會公布美國消費者物價指數（ＣＰＩ），信誠證券聯席董事張

智威向《經濟通通訊社》表示，恆指觸及保力加通道頂部後隨即回吐，現於中軸水平（約２８７

００點）徘徊，他指大市已約１０次升穿二萬九關口後未能企穩，因此預料該關阻力較大。他認

為恆指本周仍會於二萬九關口膠著，直至市場有更大消息出爐。

車股近日走勢現反彈，其中汽車巨頭比亞迪（０１２１１）公布５月汽車銷量約４﹒６３萬

輛，按年升約４５﹒６％，而新能源車銷量佔３﹒２８萬輛，按年升近２倍，成績算是相當亮麗

。張智威指他看好整體車股前景，其中比亞迪與吉利（００１７５）均值得部署。他指比亞迪新

能源車銷售大增，看好公司發展前景，建議可現價買入，短線目標２３０元。至於吉利，他指雖

然其５月銷量表現遜色，但參考今年首５個月集團總銷量，仍可按年增長２６％至約５３﹒０１

萬部，因此他亦建議現價買入，目標價上望百天線（約２３﹒８５元）水平。（ｊｃ）

