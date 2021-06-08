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即市新聞

08/06/2021 15:21

《美元走勢－羅明立》收緊幣策預期加強，美匯後市望逐步攀升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒４７　　　１０９﹒１８　　　１０９﹒４２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１９３　　　１﹒２１７５　　　１﹒２１７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１８３　　　１﹒４１４５　　　１﹒４１５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８０　　　０﹒８９６６　　　０﹒８９７８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５９５　　　７﹒７５７８　　　７﹒７５８７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美財政部部長耶倫日前接受採訪表示，拜登政府建議推出的４萬億美元基建支
出方案對經濟增長環境有利。雖然方案支出無可避免的令利率上行，但美國基礎利率保持在低點
位已超過十年，如利率上行從總體社會以及美聯儲的角度來看是有利的。美國長期處於寬鬆的貨
幣政策條件下，從財政部角度來看，或許貨幣政策將面臨調整。其言論暗示美國政府對貨幣政策
調整持開放態度，不擔心收緊貨幣政策對市場帶來的衝擊。
　　歐元區６月投資者信心指數連續第四個月上升，達到２０１８年２月以來的最高水平。由於
歐洲地區疫情趨緩，封鎖措施逐步減少，經濟活動轉趨活躍，投資者信心得到提升。消息利好歐
元兌美元，盤中歐元一度升至１﹒２２點位之上。但鑑於市場對美國方面收緊貨幣政策的預期加
強，美匯後市有望逐步攀升，從而利空非美貨幣。建議可逢低吸納美元。
　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１８０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４１６０　　　１﹒４０３０　　　１﹒４２１０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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