《美元走勢－羅明立》收緊幣策預期加強，美匯後市望逐步攀升

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒４７ １０９﹒１８ １０９﹒４２
歐元╱美元 １﹒２１９３ １﹒２１７５ １﹒２１７９
英鎊╱美元 １﹒４１８３ １﹒４１４５ １﹒４１５３
美元╱瑞郎 ０﹒８９８０ ０﹒８９６６ ０﹒８９７８
美元╱港元 ７﹒７５９５ ７﹒７５７８ ７﹒７５８７
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《美元走勢》美財政部部長耶倫日前接受採訪表示，拜登政府建議推出的４萬億美元基建支
出方案對經濟增長環境有利。雖然方案支出無可避免的令利率上行，但美國基礎利率保持在低點
位已超過十年，如利率上行從總體社會以及美聯儲的角度來看是有利的。美國長期處於寬鬆的貨
幣政策條件下，從財政部角度來看，或許貨幣政策將面臨調整。其言論暗示美國政府對貨幣政策
調整持開放態度，不擔心收緊貨幣政策對市場帶來的衝擊。
歐元區６月投資者信心指數連續第四個月上升，達到２０１８年２月以來的最高水平。由於
歐洲地區疫情趨緩，封鎖措施逐步減少，經濟活動轉趨活躍，投資者信心得到提升。消息利好歐
元兌美元，盤中歐元一度升至１﹒２２點位之上。但鑑於市場對美國方面收緊貨幣政策的預期加
強，美匯後市有望逐步攀升，從而利空非美貨幣。建議可逢低吸納美元。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１８０ １﹒２０５０ １﹒２２２０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４１６０ １﹒４０３０ １﹒４２１０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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